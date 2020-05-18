İzmit Belediyesinden işçi çıkarılmasına Hizmet-İş Sendikasından tepki - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, İzmit Belediyesinde temizlik işlerinde çalışan işçinin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı, çöp toplama aracında çalışan Sadullah Erçin'in (38) elleriyle çöp toplamak zorunda kaldığı ve bunu çektiği videoyla amirlerine rapor ettiği için işten çıkarıldığını savundu.

İzmit Kocatepe Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Erçin'in yaklaşık 3 yıldır İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp toplama işinde çalıştığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Ancak çöp kamyonunun arızalanması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen son dönemde koruyucu malzeme ve ekipman sağlanmadığı için konteynırlardan elleriyle çöp topladığını gösteren ve bir vatandaş tarafından çekilen videoyu amirlerine rapor edince işinden oldu. Çağ dışı ve pandemi sürecine uygun olmayan çalışma koşulları düzeltilmesi gerekirken, çalışanın işten atılmasına hukuki ve insani bir yaklaşım değildir."

Ersoy, konuyla ilgili bütün hukuki yolları kullacaklarını belirterek, "CHP'li İzmit Belediyesinde baskı ve yıldırma girişimleriyle ne halk sağlıklı bir temizlik hizmeti alabilir ne de huzurlu bir çalışma ortamı oluşturulabilir. Elleriyle çöp toplayacak kadar işine bağlı bir çalışanı, daha iyi şartlar sağlanması için yaptığı başvuru sonrası, üstelik böyle bir ortamda işten atmak hangi vicdana sığar. Ne hukuk, ne de insani yönü olmayan bu kararı kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.