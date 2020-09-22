İzmit Belediyesinden kadın girişimciye destek - Son Dakika

İzmit Belediyesinden kadın girişimciye destek

Kadınların girişimcilikte ve sosyal hayatta güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefiyle çalışmalarını gerçekleştiren İzmit Belediyesi, Çınar Kadın Kooperatifi ve Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile bir araya geldi.

İzmit Belediyesinden kadın girişimciye destek, System.String[]

Kadınların girişimcilikte ve sosyal hayatta güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefiyle çalışmalarını gerçekleştiren İzmit Belediyesi, Çınar Kadın Kooperatifi ve Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile bir araya geldi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kadın girişimcileri desteklemek adına Çınar Kadın Kooperatifi ve KAGİDER ile İzmit Belediyesi Makam Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıya İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Çınar Kadın Kooperatifi Başkanı Gonca Berktay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyeleri Füsun Usta, Tülin Yazıcı, Alev Akın, Eda Şişman ve Nardene Kuşçu katılım sağladı. Kadınların iş hayatında aktif olarak rol alması noktasında çalışmalarını yürüten İzmit Belediyesi, Çınar Kadın Kooperatifi ve KAGİDER ile bir araya gelerek İzmit'te kadınların ekonomiye katılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine konuştu. Toplantıda İzmit Belediyesi Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğü tanıtılırken, müdürlüğün 2021 vizyonu anlatıldı. İş birliği içerisinde kadın girişimcilerin, girişim ve özgüven odağında hayatına dokunarak ve destekleyerek iş hayatında aktif olarak rol almasını sağlayacak birçok proje üzerine fikir alışverişi yapıldı.

İzmit Belediyesi Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğü, iş hayatının her alanında kadına destek olmak amacıyla, girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen Kadın Girişimciler Derneği ile işbirliği içerisinde çalışacak. Kadın girişimciliğini, kadınların toplumsal konumlarının değişmesini ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini birlikte sağlayacaklar. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Çınar, İzmit, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit Belediyesinden kadın girişimciye destek - Son Dakika

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