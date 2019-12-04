Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesinden minik Emine Nur'a 5. yaş sürprizi
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesinden minik Emine Nur'a 5. yaş sürprizi - Son Dakika

İzmit Belediyesinden minik Emine Nur'a 5. yaş sürprizi

6 saat önce

İzmit Belediyesi, düzenlediği sürpriz doğum günü ile minik Emine Nur'a duygu dolu anlar yaşattı.

İzmit Belediyesinden minik Emine Nur'a 5. yaş sürprizi, System.String[]

İzmit Belediyesi, düzenlediği sürpriz doğum günü ile minik Emine Nur'a duygu dolu anlar yaşattı.


Sosyal Belediyecilik anlayışını kentte yeniden hayata geçiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ihtiyaç sahibi vatandaşların özel günlerinde de yanlarında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi tarafından yapılan tespitler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara daha önce birçok kez sürpriz ziyaretler yapan Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bu kez 5 yaşına giren Emine Nur ve ailesi için anlamlı bir organizasyona imza attı.


Gözyaşlarını tutamadı


İzmit Belediye Binası'na davet edilen Emine Nur ve ailesi karşılaştıkları sürpriz kutlama karşısında gözyaşlarını tutamadı. 5. yaşını aldığı güzel hediyeler ve sürpriz organizasyonla kutlayan Emine Nur, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve tüm belediye personeline teşekkür etti. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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