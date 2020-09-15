Son dakika haberleri | İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza attırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza attırdı

Son dakika spor haberine göre - İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza attırdı Tamamı milli olan yeni transferler başarı sözü verdi Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, tamamı milli sporculardan oluşan 11 yeni transferleri için imza töreni gerçekleştirildi.

- İzmit Belediye spor 11 yeni transferine imza attırdı

Tamamı milli olan yeni transferler başarı sözü verdi

KOCAELİ - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, tamamı milli sporculardan oluşan 11 yeni transferleri için imza töreni gerçekleştirildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve bu sezon Euroleague'de Türkiye'yi temsil edecek olan İzmit Belediyespor, yeni transferlerle kadrosunu genişletti. Takıma yeni katılan sporcular için bir otelde toplu imza töreni gerçekleştirildi. Başantrenör Hasan Fırat Okul'un sözleşmesi 3 yıl uzatıldı. Emel Sığırcı, Defne Melissa Paylar, Kübra Erat, Gülşah Duman, Mirah Şahin, Beşiktaş'tan transfer edilen Elif Emirtekin, Süper Lig'de tek engelli kadın basketbolcu olan Çağla Nur Uzundurukan, İzmit Belediyespor altyapısında yetişen Nehir Ulufer, Zülal Özdemir, Brezilya Milli Takımı Kaptan Clarissa Cristina Dos Santos, Litvanya Milli Takım oyuncusu Egle Siksniute, Karadağ Milli Takım oyuncusu Milica Jovanovic ve WNBA ekiplerinden Indiana Fever takımından transfer edilen Erica Vheeler olmak üzere toplamda 11 sporcunun imza töreni gerçekleştirildi.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Göreve geldiğimizde Süper Lig'deki bu takımımızın daha üst boyutlarda Avrupa'da ülkemizi ve kentimizi temsil etmeye hakkı olduğunu düşünerek çalışmaların yönlendirilmesini istemiştim. Sağ olsun başkanlarımız, başkan yardımcılarımız, spor müdürlerimiz, kurum müdürlerimiz, teknik heyetle birlikte, hocalarımızla birlikte bu azimle ve kararlılıkla yollarını yürüdüler ve bu dönem ilk yılımıza rağmen öncelikle Türkiye Kupası'nda ikinci olma başarısı bizim oldu. Bu güzel bir başarı, kutluyorum bütün arkadaşlarımızı, bütün ekibi. Takımımıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Yabancı arkadaşlarımıza da Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Biz onlarla birlikte yol yürümekten gerçekten keyif alacağız. Güzel başarılara, daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Evet, küçük bütçelerimiz ama bir şeye baş koyarsanız, inanarak yolunuzu yürürseniz ve azimle çalışırsanız, her şey para demek değil, gerçekten baş koyduğunuz yolda başarı kaçınılmaz olur ve gelir. O başarıları bu takımın getireceğine ve İzmit'in adını da daha üst boyutlarda duyuracağına da inanıyorum. Kulübümüze Avrupa yolunda hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Fırat Okul: "Bu yapılan yatırım ve emekleri görünce çok mutlu oluyorum"

Takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Başantrenör Hasan Fırat Okul, "Çok heyecanlıyım. Çünkü kadın basketboluna inanan bir şehirde gerçekten kadın basketbolunu yukarı çıkartmak için ellerinden gelen her şeyi yapan insanlar var. Bu beni çok mutlu ediyor. 17 yaşından beri kadın basketbolunun içinde olan bir antrenör olarak bu yapılan yatırım ve emekleri görünce çok mutlu oluyorum. Şu anda burada olmak çok keyifli ve 3 yıllık bu imzayı atmak benim ve ailem adına çok iyi olacağına inanıyorum. İnşallah işlerimiz iyi gider, her şey güzel olur. Takımımız da istediğimiz yerlerde olur ve verilen emeklerin karşılığını sahaya yansıtırız" diye konuştu.

İmza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyesi Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit, İzmit Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur, yöneticilerden Fatih Aydın, Ece Patır, Ramazan Yıldız, Mustafa Kemal Met, teknik kadro, basketbolcular ve kulüp personeli katıldı.

Son dakika haberleri | İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza attırdı

Spor Toto Süper Lig, Kadın, Milli, İzmit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 15:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza attırdı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı arttı Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı HDP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı Arsenal, Aubameyang'ın sözleşmesini yeniledi Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi
Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi         
17:34
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor         
17:15
Trump'tan Esed'le ilgili bomba itiraf: Öldürmek istedim, general karşı çıktı Trump'tan Esed'le ilgili bomba itiraf: Öldürmek istedim, general karşı çıktı         
16:49
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu         
16:04
Kullanım miktarı aynı gelen faturalar farklı! İstanbul'da 18, Bursa'da 50 liralık borç çıkardılar Kullanım miktarı aynı gelen faturalar farklı! İstanbul'da 18, Bursa'da 50 liralık borç çıkardılar         
15:58
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek         
14:51
Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı         
14:49
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu         
11:18
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Türkiye, cuma günü yağışlı havanın etkisine girecek Meteoroloji bölge bölge uyardı! Türkiye, cuma günü yağışlı havanın etkisine girecek         
10:19
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Canan Kaftancıoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti         
07:42
36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün kendisine ait tesisinin olmaması dikkat çekiyor 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün kendisine ait tesisinin olmaması dikkat çekiyor         
00:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 22:00:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza attırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei