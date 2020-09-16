İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza attırdı - Son Dakika

İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza attırdı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, tamamı milli sporculardan oluşan 11 yeni transferleri için imza töreni gerçekleştirildi.

İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza attırdı, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediye spor, tamamı milli sporculardan oluşan 11 yeni transferleri için imza töreni gerçekleştirildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve bu sezon Euroleague'de Türkiye'yi temsil edecek olan İzmit Belediyespor, yeni transferlerle kadrosunu genişletti. Takıma yeni katılan sporcular için bir otelde toplu imza töreni gerçekleştirildi. Başantrenör Hasan Fırat Okul'un sözleşmesi 3 yıl uzatıldı. Emel Sığırcı, Defne Melissa Paylar, Kübra Erat, Gülşah Duman, Mirah Şahin, Beşiktaş'tan transfer edilen Elif Emirtekin, Süper Lig'de tek engelli kadın basketbolcu olan Çağla Nur Uzundurukan, İzmit Belediyespor altyapısında yetişen Nehir Ulufer, Zülal Özdemir, Brezilya Milli Takımı Kaptan Clarissa Cristina Dos Santos, Litvanya Milli Takım oyuncusu Egle Siksniute, Karadağ Milli Takım oyuncusu Milica Jovanovic ve WNBA ekiplerinden Indiana Fever takımından transfer edilen Erica Vheeler olmak üzere toplamda 11 sporcunun imza töreni gerçekleştirildi.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Göreve geldiğimizde Süper Lig'deki bu takımımızın daha üst boyutlarda Avrupa'da ülkemizi ve kentimizi temsil etmeye hakkı olduğunu düşünerek çalışmaların yönlendirilmesini istemiştim. Sağ olsun başkanlarımız, başkan yardımcılarımız, spor müdürlerimiz, kurum müdürlerimiz, teknik heyetle birlikte, hocalarımızla birlikte bu azimle ve kararlılıkla yollarını yürüdüler ve bu dönem ilk yılımıza rağmen öncelikle Türkiye Kupası'nda ikinci olma başarısı bizim oldu. Bu güzel bir başarı, kutluyorum bütün arkadaşlarımızı, bütün ekibi. Takımımıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Yabancı arkadaşlarımıza da Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Biz onlarla birlikte yol yürümekten gerçekten keyif alacağız. Güzel başarılara, daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Evet, küçük bütçelerimiz ama bir şeye baş koyarsanız, inanarak yolunuzu yürürseniz ve azimle çalışırsanız, her şey para demek değil, gerçekten baş koyduğunuz yolda başarı kaçınılmaz olur ve gelir. O başarıları bu takımın getireceğine ve İzmit'in adını da daha üst boyutlarda duyuracağına da inanıyorum. Kulübümüze Avrupa yolunda hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Fırat Okul: "Bu yapılan yatırım ve emekleri görünce çok mutlu oluyorum"

Takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Başantrenör Hasan Fırat Okul, "Çok heyecanlıyım. Çünkü kadın basketboluna inanan bir şehirde gerçekten kadın basketbolunu yukarı çıkartmak için ellerinden gelen her şeyi yapan insanlar var. Bu beni çok mutlu ediyor. 17 yaşından beri kadın basketbolunun içinde olan bir antrenör olarak bu yapılan yatırım ve emekleri görünce çok mutlu oluyorum. Şu anda burada olmak çok keyifli ve 3 yıllık bu imzayı atmak benim ve ailem adına çok iyi olacağına inanıyorum. İnşallah işlerimiz iyi gider, her şey güzel olur. Takımımız da istediğimiz yerlerde olur ve verilen emeklerin karşılığını sahaya yansıtırız" diye konuştu.

İmza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyesi Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit, İzmit Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur, yöneticilerden Fatih Aydın, Ece Patır, Ramazan Yıldız, Mustafa Kemal Met, teknik kadro, basketbolcular ve kulüp personeli katıldı. - KOCAELİ

Spor Toto Süper Lig, Kadın, Milli, İzmit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza attırdı - Son Dakika Spor

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