İzmit Belediyespor: 66-81 - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmit Belediyespor: 66-81 - Son Dakika Spor

İzmit Belediyespor: 66-81

22 dakika önce

SALON: AtatürkHAKEMLER: Sami Özel, Tunçtan Durmuşcan, Egemen ErcanGALATASARAY: Işıl Alben 15, Alperi Önar, Hartley 15, Sude Yılmaz 5, Macaulay 18, Meltem Yıldızhan 6, Tilbe Şenyürek 5, Sinem Ataş, Stankovic 2İZMİT BELEDİYESPOR: Cado 11, Melissa Paylar, Gizem Yavuz 5, Özge Kavurmacıoğlu 15,...

İzmit Belediyespor: 66-81, System.String[]

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Sami Özel, Tunçtan Durmuşcan, Egemen Ercan

GALATASARAY: Işıl Alben 15, Alperi Önar, Hartley 15, Sude Yılmaz 5, Macaulay 18, Meltem Yıldızhan 6, Tilbe Şenyürek 5, Sinem Ataş, Stankovic 2

İZMİT BELEDİYESPOR: Cado 11, Melissa Paylar, Gizem Yavuz 5, Özge Kavurmacıoğlu 15, Anigwe 20, Williams 30, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu

1'İNCİ ÇEYREK: 20-10

İLK YARI: 35-31

3'ÜNCÜ ÇEYREK: 45-57

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında İzmit Belediyespor, Galatasaray'ı 81-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İzmit Belediyespor'un yarı finaldeki rakibi, OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat mücadelesinin galibi olacak.


Mustafa Kemal Atatürk, Işıl Alben, İzmit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:26 Kaynak: DHA
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