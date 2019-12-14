İzmit Belediyespor: 66 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 85

Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Tahsin Kuzu, İzel Deniz Pehlivan, Burak Yılmaz
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Talbert 4, Williams 31, Gizem Yavuz 10, Grigalauskyte 4, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Cado 13, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu
Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 15, Ayşe Cora 4, Olcay Çakır Turgut 11, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez 6, Iagupova 21, Zandalasini 14, Stokes 14, Anna Cruz
1. Periyot: 20-25
Devre: 30-42
3. Periyot: 49-63
"Hayalsiz Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında maç öncesi taraftarlar, getirdikleri pelüş oyuncakları sahaya attı.
Oyuncaklar, Kocaeli'nin şehir merkezine uzak okullarında okuyan ve oyuncak alma imkanı bulunmayan çocuklara hediye edilecek.