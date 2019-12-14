İzmit Belediyespor: 66 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 85 "Hayalsiz çocuk kalmasın..." - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmit Belediyespor: 66 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 85 'Hayalsiz çocuk kalmasın...' - Son Dakika Spor

İzmit Belediyespor: 66 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 85 "Hayalsiz çocuk kalmasın..."

6 saat önce

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Tahsin Kuzu, İzel Deniz Pehlivan, Burak Yılmazİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Talbert 4, Williams 31, Gizem Yavuz 10, Grigalauskyte 4, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Cado 13, Gamze Takmaz, Melek YusufoğluFenerbahçe Öznur Kablo: Williams 15, Ayşe Cora 4, Olcay...

İzmit Belediyespor: 66 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 85

Salon: Kocaeli Atatürk


Hakemler: Tahsin Kuzu, İzel Deniz Pehlivan, Burak Yılmaz


İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Talbert 4, Williams 31, Gizem Yavuz 10, Grigalauskyte 4, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Cado 13, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu


Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 15, Ayşe Cora 4, Olcay Çakır Turgut 11, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez 6, Iagupova 21, Zandalasini 14, Stokes 14, Anna Cruz


1. Periyot: 20-25


Devre: 30-42


3. Periyot: 49-63


"Hayalsiz Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında maç öncesi taraftarlar, getirdikleri pelüş oyuncakları sahaya attı.


Oyuncaklar, Kocaeli'nin şehir merkezine uzak okullarında okuyan ve oyuncak alma imkanı bulunmayan çocuklara hediye edilecek.


Mustafa Kemal Atatürk, Öznur Kablo, Fenerbahçe, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Allahyar'ın son hali şaşırttı!
Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi!

Son Dakika Haberleri
01:26 Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı - Son Dakika Spor
01:00 Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "Puan almak büyük mutluluk" - Son Dakika Spor
00:40 Galatasaray'da Marcao'nun eşi Pan Teixeira isyan etti! - Son Dakika Spor
00:10 Tümer Metin: "Galatasaray'da Fatih Terim..." - Son Dakika Spor
00:02 Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı - Son Dakika Spor
23:27 Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize - Son Dakika Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 01:35:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyespor: 66 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 85 "Hayalsiz çocuk kalmasın..." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]