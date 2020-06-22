İzmit Belediyespor, Clarissa Dos Santos'u kadrosuna kattı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, Brezilyalı oyuncu Clarissa Dos Santos ile anlaşma sağladı.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, gelecek sezon Avrupa kupalarında boy gösterecek İzmit Belediyespor'un Brezilyalı yıldız Clarissa Dos Santos'u kadrosuna kattığı belirtildi.

Son olarak Fransa'nın Asvel takımıyla FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Brezilyalı basketbolcunun, gelecek sezondan itibaren İzmit Belediyespor'un başarısı için ter dökeceği kaydedildi.

Clarissa Dos Santos

Clarissa Dos Santos, 1988 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde doğdu. 32 yaşında ve 1,85 metre boyundaki oyuncu, 2015 yılında WNBA takımlarından Chicago Sky'da forma giydi.

Türkiye'de Orduspor için de ter döken Brezilyalı sporcu, son olarak Fransa'nın Asvel takımında yer aldı.