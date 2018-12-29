Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyespor - Çukurova Basketbol: 65 - 87

İzmit Belediyespor - Çukurova Basketbol: 65 - 87

1 saat önce

SALON: Kocaeli Atatürk Spor SalonuHAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Cemil Uygül, Mesut ÖztürkİZMİT BELEDİYESPOR: Tan White 20, Gizem Yavuz 14, Bernice Mosby 7, Marina Bas 12, Ceyda Sinan 4, Melek Yusufoğlu, Ferda Yıldız, Nazlıcan Ölçek 4, Emel Sığırcı 4, Sina ÜlbeÇUKUROVA BASKETBOL: Alina Iagupova 28,...

İzmit Belediyespor - Çukurova Basketbol: 65 - 87, System.String[]


SALON: Kocaeli Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Cemil Uygül, Mesut Öztürk

İZMİT BELEDİYESPOR: Tan White 20, Gizem Yavuz 14, Bernice Mosby 7, Marina Bas 12, Ceyda Sinan 4, Melek Yusufoğlu, Ferda Yıldız, Nazlıcan Ölçek 4, Emel Sığırcı 4, Sina Ülbe

ÇUKUROVA BASKETBOL: Alina Iagupova 28, Astou Ndour 22, Sevgi Uzun, Lyudmyla Naumenko 9, Gökşen Fitik 9, Meltem Avcı 2, Pelin Bilgiç 3, Kim Mestdagh 6, Sera Özelçi, Şaziye İvegin

1'İNCİ PERİYOT: 15 - 24

DEVRE: 28 - 53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49 - 70

5 FAUL ALAN: Kim Mestdagh (Çukurova Basketbol)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasına lider Çukurova Basketbol, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 87-65'lik skorla mağlup ederek 12'nci maçından da galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla konuk ekipten Alina Iagupova oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:12 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji'den Yapılan Açıklamaya Göre Yeni Yılın İlk Günlerinde İstanbul'a Kar Yağacak Galatasaray'dan Ayrılması Beklenen Serdar Aziz'den Fatih Terim Açıklaması

Cengiz'in Şov Yaptığı Maçta Roma, Parma'yı 2-0 Yendi İskoçya Liginde Rangers, Celtic'i Tek Golle Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 20:47:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyespor - Çukurova Basketbol: 65 - 87
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]