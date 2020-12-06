İzmit Belediyespor'da pozitif vaka sayısı 1'e düştü - Son Dakika

İzmit Belediyespor'da pozitif vaka sayısı 1'e düştü

06.12.2020 17:56
İzmit Belediyespor'da pozitif vaka sayısı 1'e düştü, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyespor'un Nesibe Aydın ile oynayacağı maç korona virüs vakaları sebebiyle ertelendi.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyespor'un Nesibe Aydın ile oynayacağı maç korona virüs vakaları sebebiyle ertelendi. Yalnız bir oyuncusunun 2. testi pozitif çıkan İzmit Belediyespor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi

7 oyuncusu Covid-19'a yakalandığı için maçları ertelenen İzmit Belediyespor'da yapılan ikinci testlerde sadece Çağlanur Uzundurukan pozitif çıktı. Takım yarınki doktor kontrolünün ardından bir eksikle Fenerbahçe maçına hazırlanacak. Çarşamba günkü Nesibe Aydın maçı ise rakip takım oyuncularının korona virüse yakalanması nedeniyle ertelendi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden, Avrupa Ligi temsilcilerimizden İzmit Belediyespor'da basketbolculardan önce İpek Garip, Gülşah Duman, Kübra Erat ve Elif Emirtekin, sonra Çağla Nur Uzundurukan, Miray Şahin ve Saadet Aysu Keskin, teknik ekipten; idari menajer Onur Bodur, yardımcı antrenör Murat Tuna ve yardımcı antrenör İstemihan Örücü Covid-19'a yakalanmıştı.

Miray ve Aysu yarın başlayabilir

1 Aralık'ta oynanması gereken Avrupa Ligi grup maçları bu nedenle ertelenmişti. 7 Türk oyuncusu, idari menajeri, yardımcı antrenörleri ve kulüp çalışanları korona virüse yakalanan ve karantina altında tedavi edilen oyuncu ve teknik ekipten iyi haber geldi. İkinci testleri negatif çıkan oyuncular doktor onayının ardından antrenmanlara başladı. Sonradan Covid-19'a yakalanan sporculardan Miray ve Aysu da yarınki doktor muayenesinin ardından onay verilmesi halinde takımla çalışmalara başlayacak.

Çağlanur 5 gün daha karantinada

Takımda ikinci Covid-19 testi de pozitif çıkan tek oyuncu Çağlanur Uzundurukan 5 gün daha karantinada tutulacak. Tomografi ve kalp muayenesi yapılacak. Salı günü ise tüm takıma yeniden test yaptırılacak. İzmit Belediyespor'un çarşamba günü oynayacağı Nesibe Aydın maçı rakip takım sporcularının Covid-19 testleri pozitif çıktığı için ertelendi. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı içinse İzmit ekibine cuma günü tekrar Covid-19 testi yaptırılacak. - KOCAELİ

İzmit Belediyespor'da pozitif vaka sayısı 1'e düştü
İzmit Belediyespor'da pozitif vaka sayısı 1'e düştü
İzmit Belediyespor'da pozitif vaka sayısı 1'e düştü

Koronavirüs, Miray, Aydın, İzmit, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmit Belediyespor'da pozitif vaka sayısı 1'e düştü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji tek tek uyardı! 7 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Yem karma makinesinin içine düşen işçi feci şekilde can verdi Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon olarak Formula 1'e adım attı Silahlı saldırganlar, kavgalı oldukları aileye kurşun yağdırdı Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri?
Antalyaspor Ankaragücü'nü yendi, Ersun Yanal'la ilk galibiyetini aldı Antalyaspor Ankaragücü'nü yendi, Ersun Yanal'la ilk galibiyetini aldı         
17:58
Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi         
16:53
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda gezen vatandaşın aymazlığı pes dedirtti Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda gezen vatandaşın aymazlığı pes dedirtti         
16:47
Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı         
16:39
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü         
14:57
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı         
12:50
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 18:11:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyespor'da pozitif vaka sayısı 1'e düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei