İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo: 52-49 - Son Dakika

İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo: 52-49

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu HAKEMLER: Tolga Ediz, Hakan Gerey, Münevver Özemre İZMİT BELEDİYESPOR: Miray Şahin, Gülşah Duman 6, Kübra Erat 9, Elif Emirtekin 6, Egle Siksniute 14, Milica Jovanovic 10, Emel Sığırcı, Clarissa Cristina Dos Santos 7, FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Duygu Özen,...

İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo: 52-49, System.String[]

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu HAKEMLER: Tolga Ediz, Hakan Gerey, Münevver Özemre İZMİT BELEDİYESPOR: Miray Şahin, Gülşah Duman 6, Kübra Erat 9, Elif Emirtekin 6, Egle Siksniute 14, Milica Jovanovic 10, Emel Sığırcı, Clarissa Cristina Dos Santos 7, FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Duygu Özen, Shelby Cheyanne Cheslek 9, İdil Saçalır, Olcay Çakır Turgut 9, Banu Şimşek 2, Sevgi Uzun 6, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 13, Cecilia Zandalasini 101'İNCİ PERİYOT: 16-12 İLK YARI: 32-20 3'ÜNCÜ PERİYOT: 38-34 İzmit Belediyesi tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Leyla Atakan Kupası'nın ilk gününde İzmit Belediyespor, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu 52-49 skor ile mağlup etti. Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan adına düzenlenen kadın basketbol turnuvasının ilk gününde İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe Öznur Kablo takımları karşılaştı. İzmit Belediyespor maça Kübra Erat, Elif Emirtekin, Egle Siksniute, Milica Jovanovic ve Clarissa Cristina Dos Santos beşiyle başlarken, Fenerbahçe Öznur Kablo; Shelby Cheyanne Cheslek, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez ve Cecilia Zandalasini beşi ile mücadeleye çıktı.İlk çeyreği 16-12'lik skorla önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte de hızlı oyunuyla farkı açan İzmit Belediyespor, devreye 32-20 öne girdi. 3'üncü periyodun başından itibaren oyuna ortak olan Fenerbahçe, 12 sayılık farkı 4'e kadar indirdi ve final periyoduna İzmit Belediyespor'un 38-34'lük üstünlüğüyle girildi. Dördüncü çeyrekte oyunun kontrolünü elinden bırakmayan İzmit Belediyespor, maçı 52-49 kazanarak sahadan galip ayrılan taraf oldu.İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET: LEYLA HANIMIN HATIRASINA DÜZENLEDİĞİMİZ İÇİN BU TURNUVA ÇOK KIYMETLİSezon öncesinde Türkiye'nin ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan adına bir kadın basketbol turnuvası düzenlemek istediklerini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Bu turnuva bizim için kıymetli. Öncelikle ismine düzenlediğimiz rahmetli Leyla hanımın hatırasına düzenlediğimiz bir turnuva olması dolayısıyla çok kıymetli. Hem de 50 yıl sonra bu kenti yöneten ikinci kadın başkan olarak kadın basketbol takımımızın süper ligdeki başarısı ve Avrupa'ya yükselmiş olması dolayısıyla bizim için kıymetli. O yüzden 50 yıl önceki sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik, spora, sanata, kültüre, halka önem veren anlayışın devamı vizyonuyla hareket ediyor olmamızdan dolayı Leyla hanımın ismine bir turnuva düzenlemek istedik" ifadelerini kullandı.Leyla Atakan'ın hatırasını yaşatmak istediklerini ifade eden Fatma Kaplan Hürriyet, şöyle konuştu:

'Türkiye'de serbest seçim ile seçilmiş ilk kadın belediye başkanının İzmit Belediye Başkanı olması, kadın olması ve 50 yıl sonra onun açtığı yoldan yürüyor olmamız, bize bir kat daha sorumluluk yüklüyor. Biz de o sorumluluk bilinciyle hem sezon başlangıcını böylesi bir turnuva ile yapalım dedik. Hem kadın basketbol takımımızın elde etmiş olduğu başarıyı böyle bir turnuva ile duyurmuş olalım istedik. O yüzden bu turnuvayı düzenledik?


- İzmitkocaeli

Milica Jovanovic, Öznur Kablo, Fenerbahçe, İzmit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 23:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo: 52-49 - Son Dakika Spor

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