İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo: 52-49

'Türkiye'de serbest seçim ile seçilmiş ilk kadın belediye başkanının İzmit Belediye Başkanı olması, kadın olması ve 50 yıl sonra onun açtığı yoldan yürüyor olmamız, bize bir kat daha sorumluluk yüklüyor. Biz de o sorumluluk bilinciyle hem sezon başlangıcını böylesi bir turnuva ile yapalım dedik. Hem kadın basketbol takımımızın elde etmiş olduğu başarıyı böyle bir turnuva ile duyurmuş olalım istedik. O yüzden bu turnuvayı düzenledik?

- İzmitkocaeli