İzmit Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılım başvurusu yaptı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçirdiği ikinci sezonda Türkiye Kupası'nda finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'ya kaybeden, ligi 5. sırada tamamlayarak Avrupa'da mücadele etmeye hak kazanan İzmit Belediyespor, başarılarının kalıcı olmasını amaçlıyor.

İzmit Belediyespor, 2017-2018 sezonu sonunda oynanan Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off finalinde Mersin Basketbol'un seriyi 3-1 kazanmasıyla Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti. Yakın Doğu Üniversitesi'nin faaliyetlerini sonlandırma kararı almasının ardından İzmit temsilcisi, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Süper Lig'e davet edildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. sezonunda İzmit Belediyespor, tarihinde Türkiye Kupası'nda ilk kez finale kalmayı başardı.



Adana'da 7 Mart'ta yapılan final maçında Fenerbahçe Öznur Kablo'ya 77-61 mağlup olan İzmit temsilcisi, tarihinde bir ilki başarma şansını kaybetti.

TBF, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırmasıyla Kocaeli takımı sezonu 31 puanla 5. sırada tamamladı.

Bazı takımların FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmak istememesi nedeniyle federasyon tarafından gönderilen yazıya İzmit ekibinin yöneticileri, bu organizasyona katılmak istediklerine dair cevap verdi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama durumu bulunan İzmit Belediyespor, bir yandan federasyondan gelecek yazıyı beklerken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyespor'un, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ön elemeyi geçememesi durumunda yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.

"Avrupa Ligi'yle ilgili başvurumuzu yaptık"

Kulüp başkanı Uğur Koştur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBF tarafından kendilerine gönderilen yazıya FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmak istediklerine dair cevap verdiklerini söyledi.

Bazı takımların FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmak istememesi nedeniyle kendilerine ön elemeye katılma durumu olduğunu aktaran Koştur, şöyle konuştu:

"Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray'ın katılmaları durumunda biz ön eleme oynayacağız. Eğer başvurmasına rağmen Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray 'FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne gitmeyeceğiz' derlerse biz direkt katılım sağlayacağız. Diğer türlü ön eleme oynayarak FIBA Kadınlar Avrupa Ligi için mücadele edeceğiz. Avrupa Ligi'yle ilgili başvurumuzu yaptık, TBF'nin vereceği cevaba göre hareket edeceğiz."

Koştur, FIBA Avrupa Ligi'nde ön elemeyi geçemezlerse FIBA Avrupa Kupası'nda yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

"Amacımız yıllar sonra İzmit'te Avrupa rüzgarı estirmek"

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Koştur, birkaç yerli oyuncuyla görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Koştur, gelecek hafta bunların da sonuçlanacağını belirterek, kadrolarının şekillenmeye başladığını, Avrupa Ligi'ne katılırlarsa 5. yabancı transferini yapabileceklerini ifade etti.

Kendileri için Avrupa Ligi'ne katılmanın çok önemli olduğunu aktaran Koştur, "Avrupa Kupası'nda İzmit'e ve Türkiye'ye bir heyecan yaşatmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Öznur Kablo'yla final oynadık. Dar bütçeyle mücadele ediyoruz. Bu yüzden hedef koyup altına düşmek istemiyorum. Avrupa'da herkesin zevkle ve heyecanla izleyeceği, gurur duyacağı bir İzmit takımı oluşturmak istiyoruz. Başarılarımızın kalıcı olmasını istiyoruz. Bu sebeple önümüzdeki yılları da garanti altına almak için raporlar hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.