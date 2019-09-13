Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyespor gururlandırdı
Son Dakika Spor Haber

İzmit Belediyespor gururlandırdı

1 saat önce

İzmit Belediyespor'un veteran sporcusu Ali Rıza Yılmaz, Eskişehir ve Balıkesir'de düzenlenen veteranlar atletizm yarışmalarında dereceye girerek gururlandırdı.

İzmit Belediyespor gururlandırdı, System.String[]

İzmit Belediyespor'un veteran sporcusu Ali Rıza Yılmaz, Eskişehir ve Balıkesir'de düzenlenen veteranlar atletizm yarışmalarında dereceye girerek gururlandırdı.


İzmit Belediyespor'un 62 yaşındaki sporcusu Ali Rıza Yılmaz, Eskişehir ve Balıkesir'de düzenlenen veteranlar atletizm yarışmalarında derece alarak İzmit'i gururlandırdı. Yılmaz 2 Eylül'de Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kapsamında gerçekleştirilen 60-64 yaş arası veteranlar atletizm yarışmasında birinci oldu. 8 Eylül'de Balıkesir'de düzenlenen veteranlar atletizm yarışmasında ise beşinci olarak iyi bir derece elde etti. İzmit Belediyespor sporcusu Ali Rıza Yılmaz katkılarından dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

Ali Rıza Yılmaz, Balıkesir, Atletizm, İzmit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Kuvvetli rüzgar bekleniyor
Bursaspor-Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! The Sun'da haber oldu Fikret Orman: Abdullah Avcı'ya güveniyorum Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük fark!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 12:55:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyespor gururlandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]