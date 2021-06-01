İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, İdil Türk'ü transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından İzmit Belediyespor, İdil Türk'ü renklerine bağladı.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğü, son olarak geçen sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen İdil Türk'le de anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kocaeli temsilcisi, daha önce Nirra Fields ve Gabriela Marginean'ı kadrosuna katmıştı.