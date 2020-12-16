İzmit Belediyespor tam kadro çalışmaya başladı

KOCAELİ (İHA) – Korona virüs ve sakatlıklar nedeniyle bir süredir tam kadro çalışamayan KBSL ekiplerinden İzmit Belediyespor, yoğun geçecek lig ve Avrupa maçları öncesi tam kadro antrenmanlara başladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor'da takım uzun süre sonra tam kadro çalışmaya başladı. 7 oyuncunun Covid-19 testlerinin pozitif çıkması ve sakatlığı bulunan oyuncuların tedavi süreci nedeniyle bir süredir tam kadro sahada olamayan İzmit Belediyespor'da tüm oyuncular sağlığına kavuştu. Erteleme maçı, lig maçı ve Avrupa maçını kapsayan çok yoğun maç trafiğine giren takım antrenmanlara eksiksiz başladı.

Üst üste 3 maçı İzmit'te oynayacak

Rakip takım oyuncularının virüs kapmasından dolayı ertelenen Nesibe Aydın maçı 23 Aralık Çarşamba günü İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Ardından İzmit Belediyespor, ligin ilk devresinin son maçında 26 Aralık Cumartesi günü OGS Ormanspor'u evinde ağırlayacak. İzmit Belediyespor, bu maçların ardından sıralamada ilk 8'e kalırsa Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

İkinci devreyi evinde Kayseri ile açacak

Yoğun maç trafiğinde İzmit temsilcisi bir sonraki hedefi ise 30 Aralık 2020'de evinde oynayacağı ikinci devrenin ilk maçında Bellona Kayseri Basket ile karşılaşacak. Evindeki 3 maçın ardından İzmit Belediyespor, 3 Ocak 2021'de Birevim Elazığ İl Özel İdare'ye konuk olarak 11 Ocak'ta da Elazığ deplasmanına gidecek.

Avrupa maçları için İspanya'ya gidecekler

İzmitli temsilcisi, 19 Ocak'ta İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida, 19 Ocak'ta Rusya temsilcisi Dynma Kursk ve 22 Ocak'ta yine Rus ekibi Nadezhda ile ikinci etap maçları için parkede olacak. Bu maçların ardından Avrupa macerası şubat ayında Rusya'daki 2 erteleme maçıyla devam edecek. - KOCAELİ