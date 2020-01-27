İzmit Belediyespor U-16 Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmit Belediyespor U-16 Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu - Son Dakika Spor

İzmit Belediyespor U-16 Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

7 saat önce

Kocaeli U-16 Kadın Basketbol Ligi'nde şampiyon olan İzmit Belediyespor U-16 Kadın Basketbol Takımı kenti Marmara Bölge Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

İzmit Belediyespor U-16 Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu, System.String[]

Kocaeli U-16 Kadın Basketbol Ligi'nde şampiyon olan İzmit Belediyespor U-16 Kadın Basketbol Takımı kenti Marmara Bölge Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.


Mücadele ettiği Kocaeli U-16 Kadın Basketbol Ligi'nde şampiyon olan İzmit Belediyespor U-16 Kadın Basketbol Takımı Kocaeli'yi Marmara Bölge Şampiyonası'nda temsil edecek. 25-29 Şubat tarihlerinde Tekirdağ'da12 takımın katılımıyla gerçekleşecek Marmara Bölge Şampiyonasında ilk 3 sırada yer alan takım Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Şampiyonluk coşkusunu yaşayan minik periler kupalarına kavuşurken, hedeflerinin Marmara Bölge Şampiyonasında ilk 3'e girerek İzmit'i Anadolu Şampiyonası'nda temsil etmek olduklarını ifade ettiler. Alt yapı sorumlusu Mustafa Kemal Met, Takım Menajeri Cengiz Kahraman, alt yapı hocaları Doğan Pamuklar ve Sevgi Candaz da oyuncuların yanında olarak sevinçlerine ortak oldu. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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