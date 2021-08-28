İzmit Belediyespor'un ana sponsoru belli oldu

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonunda isim sponsorluğu için bir inşaat firması ile anlaşma sağladı.

İlimizi Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sezonda isim sponsoru belli oldu. Mütevazı bütçesiyle ligin kalıcı takımları arasında yer almak ve alt yapıdan yetiştirdiği sporcuları Türk basketboluna kazandırmak isteyen 'İzmitli Periler', 2021-2022 sezonunda 'UMF İnşaat İzmit Belediyespor' adıyla mücadele edecek. - KOCAELİ