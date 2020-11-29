İzmit Belediyespor'un Avrupa Ligi maçları ertelendi - Son Dakika

İzmit Belediyespor'un Avrupa Ligi maçları ertelendi

29.11.2020 12:02
İzmit Belediyespor'un Avrupa Ligi maçları ertelendi, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – EuroLeague Kadınlar Grup maçlarında boy göstererek Türkiye'yi temsil edecek olan İzmit Belediyespor'un Avrupa Ligi Grup maçları FIBA tarafından ertelendi.

KOCAELİ (İHA) – EuroLeague Kadınlar Grup maçlarında boy göstererek Türkiye'yi temsil edecek olan İzmit Belediyespor'un Avrupa Ligi Grup maçları FIBA tarafından ertelendi.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda 7 Türk oyuncunun korona virüse yakalanmasının ardından FİBA'ya Covid-19 testlerinin pozitif olduğuna dair raporlar gönderilmiş ve İstanbul'da oynanması planlanan Avrupa Ligi Grup maçlarının ertelenmesi talep edilmişti. FIBA ise İzmit Belediyespor'un bu talebini yerinde buldu ve takımın maçlarının oynanmamasına karar verdi. Maçların hangi tarihte oynanacağı veya ne şekilde oynanacağı ilerleyen dönemle belirlenecek.

"Yüksek risk yüzünden HUB1 onlar için kapandı"

Süreçle ilgili olarak İzmit Belediyespor'ın Genel Menajeri Cengiz Kahraman, "FIBA, birkaç kişinin testinin pozitif çıktığına dair bilgilendirildi. Toplamda 7 basketbolcunun testinin pozitif olduğu onaylandı. Geriye kalan oyuncular, teknik ekip ve idareciler test sonuçları negatif çıkarken, yüksek risk barındırdıkları için HUB1 kendileri için kapandı.

Oynanması gereken 3 maç daha sonra oynanacak

İzmit Belediyespor, HUB1'e katılmayacak ve A grubunda daha önceden anons edilen maçları bu etapta oynamayacak. İzmit'in burada oynaması gereken bu 3 maç için gereken yerlerle görüşülüp daha sonraki etaplarda oynatılması planlanıyor. FIBA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada İzmit Belediyespor'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Korona virüs testi pozitif çıkanlar

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden olan ve Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden İzmit Belediyespor'da korona virüse yakalanan basketbolcular; İpek Garip, Gülşah Duman, Kübra Erat ve Elif Emirtekin'den sonra Çağla Nur Uzundurukan, Miray Şahin ve Saadet Aysu Keskin oldu. Teknik ekipte ise idari menajer Onur Bodur, yardımcı antrenör Murat Tuna, yardımcı antrenör İstemihan Örücü hastalığa yakalanan isimler.

1 Aralık'ta Avrupa maçlarını oynayamayacak

İzmit Belediyespor'un İstanbul Ülker Spor Salonu'nda 1 Aralık Salı günü İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida, 2 Aralık Çarşamba günü Rus temsilcisi Dynma Kursk, 4 Aralık Cuma günü ise yine Rus temsilcisi Nadezhda ile karşı karşıya gelecekti. - KOCAELİ

İzmit Belediyespor'un Avrupa Ligi maçları ertelendi
İzmit Belediyespor'un Avrupa Ligi maçları ertelendi
İzmit Belediyespor'un Avrupa Ligi maçları ertelendi
İzmit Belediyespor'un Avrupa Ligi maçları ertelendi
İzmit Belediyespor'un Avrupa Ligi maçları ertelendi
İzmit Belediyespor'un Avrupa Ligi maçları ertelendi
İzmit Belediyespor'un Avrupa Ligi maçları ertelendi

Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmit Belediyespor'un Avrupa Ligi maçları ertelendi - Son Dakika Spor


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