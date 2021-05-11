İzmit Belediyespor'un genç yıldızları Defne ve İpek milli takıma çağrıldı

İzmit Belediyespor'un iki genç yıldızı Defne Melissa Paylar ve İpek Garip, U20 Avrupa Şampiyonası için milli takım aday kadrosuna davet edildi. Genç sporcular özel antrenörler eşliğinde kampa hazırlanıyor.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve EuroLeauge Avrupa macerasında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken İzmit Belediyespor'un iki sporcusu milli takıma davet edildi. Takımın genç oyuncularından Defne Melissa Paylar ve İpek Garip U20 Avrupa Şampiyonası için aday milli takım kadrosuna davet edildi. Başarılı sporcular özel antrenörler eşliğinde bayramdan sonra başlayacak olan milli takım kampına hazırlanıyor.

Avrupa maçlarında dikkat çekmişlerdi

KBSL'yi 37 puanla 9. sırada tamamlayan İzmit Belediyesi 2020-2021 sezonunda Avrupa macerasıyla adından söz ettirdi. Takımın genç oyunları Defne Melissa Paylar ve İpek Garip, özellikle Avrupa maçlarında güçlü rakipleri; Aluinvent Miskolc, Dynamo Kursk, Nadezhda ve Parfumerias Avenida karşısında sergiledikleri performansla camianın öne çıkan isimleri oldu. 2001 doğumlu Defne Melissa Paylar bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giydi. Toplamda 3 saat 43 dakika 54 saniye süre alan genç oyuncu 62 sayı kaydetti. Toplamda 26 ribaund ile oynayan Paylar, Leyla Atakan Kupası'nda ise 11 dakika 39 saniye süre aldı. 2002 doğumlu İpek Garip ise 1 saat 59 dakika 31 saniye süre aldığı toplam 11 maçta 52 sayı kaydetti. - KOCAELİ