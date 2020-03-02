Son Dakika › Spor › İzmit Belediyesporlı Yiğit Türkiye 5.'si oldu - Son Dakika Spor
İzmit Belediyesporlı Yiğit Türkiye 5.'si oldu
6 saat önce
İzmit Belediyespor Güreş Takımı sporcularından Barış Kemal Yiğit, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 5. oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:27 Kaynak: İHA
İzmit Belediyespor Güreş Takımı sporcularından Barış Kemal Yiğit, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 5. oldu.
İzmit Belediyespor'un güreşçisi Barış Kemal Yiğit, Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girmeye hak kazandı. U-15 Yıldız Erkekler Güreş Şampiyonası 27 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleşti. Türkiye'nin birçok bölgesinden başarılı güreşçilerin katıldığı şampiyonada, İzmit Belediyespor sporcusu Yiğit, 44 kilogramda mücadele etti. 30 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda dereceye girmeyi başaran İzmitli sporcu Yiğit, Türkiye 5. si oldu. - KOCAELİ
Son Dakika Göçmenlerin geçişine izin vermeyen Yunan askerleri, sınırda bu kez gazetecileri hedef aldı Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu