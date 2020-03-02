İzmit Belediyesporlı Yiğit Türkiye 5.'si oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmit Belediyesporlı Yiğit Türkiye 5.'si oldu - Son Dakika Spor

İzmit Belediyesporlı Yiğit Türkiye 5.'si oldu

6 saat önce

İzmit Belediyespor Güreş Takımı sporcularından Barış Kemal Yiğit, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 5. oldu.

İzmit Belediyesporlı Yiğit Türkiye 5.'si oldu, System.String[]

İzmit Belediyespor Güreş Takımı sporcularından Barış Kemal Yiğit, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 5. oldu.


İzmit Belediyespor'un güreşçisi Barış Kemal Yiğit, Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girmeye hak kazandı. U-15 Yıldız Erkekler Güreş Şampiyonası 27 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleşti. Türkiye'nin birçok bölgesinden başarılı güreşçilerin katıldığı şampiyonada, İzmit Belediyespor sporcusu Yiğit, 44 kilogramda mücadele etti. 30 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda dereceye girmeyi başaran İzmitli sporcu Yiğit, Türkiye 5. si oldu. - KOCAELİ

Türkiye, Sivas, İzmit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:27 Kaynak: İHA
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