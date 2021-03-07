İzmit Belediyesporlu atlet şampiyonluğa gülle attı

İzmit Belediyesporlu atlet Fatma Akkurt, 27- 28 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu.

İzmit Belediyesporlu Fatma Akkurt, 200'e yakın sporcunun katıldığı Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda, 45 Yaş Gülle Atma kategorisinde birinci oldu. Altın madalyayı İzmitlilere armağan eden Fatma Akkurt, kendisine gösterdikleri destekten ötürü Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkürlerini iletti.

Başarılı sporcu, 1990'da Yıldız Gençler Disk Atma Türkiye rekoru, 2019 Balkan Şampiyonası ile 2020'de Belgrad'da gerçekleşen Salon Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği disk-gülle atma şampiyonluklarının yanına bir başarı daha ekleyerek İzmitlilerin yüzünü güldürdü. - KOCAELİ