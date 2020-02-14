İzmit Belediyesporlu genç güreşçi, Kocaeli'yi temsil edecek

İzmit Belediyespor Güreş Takımının başarılı sporcusu Barış Kemal Yiğit, Türkiye Şampiyonasında Kocaeli'yi temsil edecek.



İzmit Belediyespor Güreş Takımı'nın sporcusu Barış Kemal Yiğit, İzmit Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu adına katıldığı müsabakalarda birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. 13-14 yaş Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası geçtiğimiz hafta sonu Balıkesir'de yapıldı. Şampiyonaya katılan İzmit Belediyespor'un oyuncusu Barış Kemal Yiğit, 44 kiloda tüm rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti. Başarılı sporcunun aldığı sonuç hem okulunda hem de kulübünde sevinçle karşılandı. Yiğit, Tokat'ta yapılacak olan Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - KOCAELİ