İzmit Belediyesporlu izciler kış kampına hazırlandı - Son Dakika
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İzmit Belediyesporlu izciler kış kampına hazırlandı

6 saat önce

İzmit Belediyesporlu izciler, Servetiye Köyünde gerçekleştirdikleri iki günlük kampla birlikte kış kampına hazırlandı.

İzmit Belediyesporlu izciler kış kampına hazırlandı, System.String[]

İzmit Belediyesporlu izciler, Servetiye Köyünde gerçekleştirdikleri iki günlük kampla birlikte kış kampına hazırlandı.


İzmit Belediyesporlu izciler, Başiskele ilçesine bağlı Servetiye Köyü'nde iki günlük bir kamp gerçekleştirdi. Muzaffer Gündüz liderliğindeki kampa 35 izci katılırken, izciler eksi 4 dereci bulan hava koşullarıyla mücadele etti. Yoğun bir etkinlik ve eğitim programına tutulan izciler karda kazazede arama tatbikatı gerçekleştirdiler.Mukavemet yürüyüşü ve çevrede yaşayan hayvanların iz takibini de yapan izciler akşamları ise ateş başında şarkılar söyleyip, oyunlar oynadılar. Hem eğitim hem de eğlence dolu iki gün geçiren izciler sömestr tatilinde yapılacak olan kış kampı için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler.


Kamptan iyi bir verim aldıklarını ifade eden izci lideri Muzaffer Gündüz, "Başiskele'de gerçekleştirdiğim kamp çok verimli geçti. Bu kamp bizim için iyi bir hazırlık oldu. Bizlere her türlü desteği veren başta İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya'ya, İzmit Belediyesi Spor İşleri müdürü Mithat Ağa'ya ve birim sorumlusu Rakıf Yel'e çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Başiskele, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:24 Kaynak: İHA
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