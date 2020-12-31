İzmit Çarşısı'na başvuru yağmuru - Son Dakika

İzmit Çarşısı'na başvuru yağmuru

31.12.2020 10:30
İzmit Çarşısı'na başvuru yağmuru, System.String[]

Esnaf, kadın üretici ve girişimcileri destekleyecek Çevrimiçi İzmit Çarşısı'na, başvuru yapan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.

Esnaf, kadın üretici ve girişimcileri destekleyecek Çevrimiçi İzmit Çarşısı'na, başvuru yapan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.

Esnaf, kadın üretici ve girişimcileri destekleyici projelerine bir yenisini daha ekleyen İzmit Belediyesi, İzmit Çarşısı ile birlikte yerel kalkınma ve dayanışmayı artırarak ekolojik sürdürülebilirliğe ve bölgesel ekonominin canlanmasına katkıda bulunacak. Yerel kalkınmayı destekleyen bir sosyal girişim ile işbirliği içerisinde yürütülen İzmit Çarsısı projesine başvuruda bulunan üretici sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde başvuruları açılan İzmit Çarşısı'na ilgi büyük olurken, İzmit Çarşısı'na günde ortalama 100 üyelik başvurusu yapılıyor. İzmit Belediyesinin kent esnafını desteklemek için oluşturduğu İzmit Çarşısı'nda, esnaf ve üreticiler birbirlerini destekleyerek döngüsel ekonomi oluşturacak, yerel ekonomiyi kalkındırarak Türkiye'nin her tarafından müşterilerle buluşacak. İzmit Çarşısı'nda dükkanlar, 15 Ocak'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Projeye büyük önem veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ekolojiye ve sosyal adalete dayalı bu yeni sistem ile kent esnafı için yeni bir kalkınma hamlesi oluşturmak istediklerini belirterek, "İlk günden itibaren İzmit Çarşısı'na yoğun talep oldu. Hatta diğer ilçelerimizden bile önemli talep var. Bizim çarşımızda Kocaeli'nin tüm üreticisine, esnafına yer var. Özellikle pandemi nedeniyle çok zor günler yaşayan esnafımız bu projeyle Türkiye'ye açılacak. Dükkan açmak ücretsiz olacak, herkes başvurabilir, ürün ve hizmetlerini İzmit Çarşısı'nda Türkiye ile buluşturabilir. Üstelik işletmelere, dijital medya kanallarında ücretsiz tanıtım fırsatı da sağlanacak" dedi.

İzmit Çarşısı Üretici Sorumlusu Hanne Uysal yaptığı açıklamada, "Günde 100'ün üzerinde üretici başvurusu aldık. Farklı ilçelerden de beklenmedik bir ilgi görüyoruz. Başvuruların 20'si farklı ilçelerden geldi. İzmit Çarşısı'nda sadece İzmit'ten değil tüm Kocaeli'den başvuru yapanlara yer açacağız." dedi. - KOCAELİ

İzmit Çarşısı'na başvuru yağmuru
İzmit Çarşısı'na başvuru yağmuru

Kocaeli, Türkiye, Kadın, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit Çarşısı'na başvuru yağmuru - Son Dakika


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