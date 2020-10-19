İzmit, dünyanın en büyük simidini pişirerek rekor kıracak - Son Dakika

İzmit, dünyanın en büyük simidini pişirerek rekor kıracak

19.10.2020 17:06
İzmit, dünyanın en büyük simidini pişirerek rekor kıracak, System.String[]

Uluslararası Gastronomi Festivalinin tanıtım toplantısında konuşan Uluslararası Gastronomi Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaplan, İzmit'te dünyanın en büyük simidini pişirerek guinness rekorlar kitabına girmeyi hedeflediklerini söylediler.

Uluslararası Gastronomi Festivalinin tanıtım toplantısında konuşan Uluslararası Gastronomi Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaplan, İzmit'te dünyanın en büyük simidini pişirerek guinness rekorlar kitabına girmeyi hedeflediklerini söylediler.

Uluslararası Gastronomi festivali ve İzmit Belediyesi ortaklığı ile 21-24 Ekim tarihleri arasında Gülümse Kafe'de yapılacak. Festivalle engelli aşçılar ve ev kadınlara da hünerlerini sergileyecek. Ayrıca Kocaeli'nin özel yemekleri de tanıtılacak. Festivalin tanıtım toplantısına Uluslararası Gastronomi federasyonu yönetim kurulu Başkanı Mehmet Kaplan ve Türkiye Gaziantep Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut, Federasyon başkan yardımcısı Tayfun Gündüz, Federasyon Marmara bölge Başkanı Adnan Gültekin, Federasyon Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Feyzi Öner, İzmit belediye Başkanı Yardımcısı Nurettin Bulut ve Azarbeycanlı şef Hale Aliyeya katıldı. Uluslararası Gastronomi Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaplan Başkan Hürriyete sürpriz olarak dünyanın en büyük simidini İzmit belediyesi ortaklığı ile yapacaklarını söyledi.

Festival 21-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek

Projenin ilk olacağını söyleyen Fatma Kaplan Hürriyet, "İlk yılımız, ilk başlangıç olacak. Yapacağımız etkinliğimizin ismi Gastro İzmit. Gastro konusu özellikle İzmit mutfağı ve Türkiye'deki diğer illerimizin mutfağı bizim için kıymetli. Gastro benim ilgi alanlarımdan bir tanesi ve bu konuda da biz İzmit'te ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde sayın başkanlarımızla bir araya geldiğimizde onların bize önerileri ile burada bir Gastro İzmit yemek festivali yaparak 3 günlük güzel bir yemek yarışması gerçekleştirebiliriz demişlerdi. Bizde onun üzerine bir planlama çalışması yaptık ve uluslararası gastronomi federasyonu tarafından düzenlenen ve İzmit belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak olan Gasrto İzmit festivali 21-24 Ekim tarihleri arasında Gülümse Kafe'de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Yöresel lezzetler tanıtılacak

İlk defa gerçekleştirilecek olan gastronomi festivaline ev sahipliği yapacaklarına değinen Başkan Hürriyet, "İzmit'e has tatlıları yurt satına ve uluslararası mutfaklara satmak için bir çaba içerisindeyiz. Pişmaniyemiz, mancarlı pidemiz, İzmit simidimiz gibi tatlarımızı farklı mutfakların gözdesi yapmak farklı mutfaklarla harmanlamak istiyoruz. Bunun içinde Gastro İzmit festivaline ev sahipliği yapacağız. Bu güzel bir yürüyüş ile başlayacak 21 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da merkez bankasının önünden İzmit belediyesine renkli ve güzel bir kortejli bu etkinliği başlatacağız. Saat 15.00'te İzmit belediyemizin ilk sosyal tesisi olan Gülümse Kafe'de Gastro İzmit etkinliğine başlayacağız. Birbirinden güzel yarışmalar olacak. Birinci günde özellikle benim dikkatimi çeken ev hanımlarının yarışması gerçekleştireceğiz ve bu yarışmanın ana başlıklarından bir tanesi israfı önleme yarışması bayat etmek dediğimiz yarışması gerçekleşeceğiz. Yine ikinci gün gençler Türk mutfağı ana yemek başlığıyla bir yarışma etabımız gerçekleşecek. 3. günümüzde taze makarna yarışması düzenlenecek. 4. günümüzde de tatlı yarışması gençler ekip yarışması olacak her günün sonunda yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek ve aynı zamanda engelli aşçılar yarışmamız var" şeklinde konuştu.

Dünya'nın en büyük simidi ile rekor denemesi yapılacak

Son olarak söz alan Uluslararası Gastronomi federasyonu yönetim kurulu Başkanı Mehmet Kaplan ise festival kapsamında Dünya'nın en büyük simidini yapacaklarını söyledi. Kaplan, "İzmit' çok büyük destekler vermek istiyoruz. Tabi ki mancarlı pide, simidi. En büyük simidi yaparak Guinness rekorlar kitabına girmeyi düşünüyoruz, bunun çalışmalarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İzmit, dünyanın en büyük simidini pişirerek rekor kıracak
İzmit, dünyanın en büyük simidini pişirerek rekor kıracak
İzmit, dünyanın en büyük simidini pişirerek rekor kıracak

Yönetim Kurulu, Mehmet Kaplan, Gastronomi, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit, dünyanın en büyük simidini pişirerek rekor kıracak - Son Dakika

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