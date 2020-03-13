İzmit'e kupayı U-18'li kızlar getirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmit'e kupayı U-18'li kızlar getirdi - Son Dakika Spor

İzmit'e kupayı U-18'li kızlar getirdi

6 saat önce

Kırklareli'nde yapılan U-18 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası'nda mücadele eden İzmit Belediyespor U-18 Basketbol Takımı, gurubunda şampiyonluğa ulaştı.

İzmit'e kupayı U-18'li kızlar getirdi, System.String[]

Kırklareli'nde yapılan U-18 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası'nda mücadele eden İzmit Belediyespor U-18 Basketbol Takımı, gurubunda şampiyonluğa ulaştı.


İzmit Belediyespor U-18 Basketbol Takımı, Kırklareli'nde yapılan U-18 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası'nda grubunda tüm maçları kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Son maçını Yalova Zirve Gençlikspor ile oynayan İzmit Belediyespor, karşılaşmayı 102-57'lik skorla kazanarak 3'te 3 yaptı. Mücadele ettiği grupta şampiyonluğa ulaşan İzmit Belediyespor, 31 Mart 2020 tarihinde Uşak'ta yapılacak olan U-18 Kızlar Anadolu Bölge Finali'ne katılmaya hak kazandı. - KOCAELİ

Kırklareli, basketbol, İzmit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi

Son Dakika Haberleri
18:58 Fenerbahçe kafilesi Konya'da
18:54 Fenerbahçe'de Konyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu
18:52 Voleybolda Uluslar Ligi, Tokyo 2020'nin sonrasına ertelendi
18:50 Bundesliga'ya koronavirüs engeli
18:40 Bundesliga'da maçlar 2 Nisan'a kadar ertelendi.

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:07:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit'e kupayı U-18'li kızlar getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]