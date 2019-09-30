Son Dakika Haberleri: İzmit'e yakışmayan görüntüler tarih oluyor
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İzmit'e yakışmayan görüntüler tarih oluyor

34 dakika önce

İzmit Belediyesi şehir genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla görüntü kirliliği oluşturan çöp ve atık maddeleri n temizlenmesi için çalışma yaptı.

İzmit'e yakışmayan görüntüler tarih oluyor, System.String[]

İzmit Belediyesi şehir genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla görüntü kirliliği oluşturan çöp ve atık maddeleri n temizlenmesi için çalışma yaptı.


İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve doğaya zarar veren çöp ve atık maddelerin toplanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak kenarına bırakılan atık maddeleri ortadan kaldırıldı. Alana bırakılan zamansız çöp, moloz vb. atıkların temizliği yapılırken, bölge boyanarak vatandaşlar ve özellikle çocuklar için güvenli ve temiz bir ortam oluşturuldu. Konuyla ilgili İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İzmit Belediyesi olarak gerek vatandaşlardan gelen bilgiler, gerekse birimlerimiz tarafından yapılan titiz incelemeler neticesinde ne yazık ki şehrimize yakışmayan görüntülerle karşılaşıyoruz. Şehrimizin her bir noktasının halkımıza yakışır hale getirmek için anında müdahale diyor ve olumsuzlukları ortadan kaldırıyoruz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:03 Kaynak: İHA
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