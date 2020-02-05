İzmit'e yeni meydan; pişmaniyecilere yeni yer - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit'e yeni meydan; pişmaniyecilere yeni yer - Son Dakika

İzmit'e yeni meydan; pişmaniyecilere yeni yer

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, balıkçılar mevki meydan düzenlemesi ve pişmaniyeciler satış noktaları projesini İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği yönetimiyle paylaştı.

İzmit'e yeni meydan; pişmaniyecilere yeni yer, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, balıkçılar mevki meydan düzenlemesi ve pişmaniyeciler satış noktaları projesini İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği yönetimiyle paylaştı.


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eski balıkçılar mevki meydan düzenlemesi ve pişmaniyeciler satış noktaları projesini İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin ve beraberinde heyetine gösterdi. İzmit'e güzel bir meydanın yanı sıra kentin sembollerinden pişmaniyenin satışı için beş adet dükkanı kazandıracaklarını ifade eden Büyükakın, "Pişmaniyemizin ünü ülke sınırlarını aştı. Üreticilerimizin güzel bir alanda ürünlerini satmasını da arzu ettik. Proje çalışmalarımızı sona ermesiyle birlikte sizlerle paylaşmak istedik. İnanıyorum ki çok nezih ve huzurlu bir bölgede satışlarınızı gerçekleştireceksiniz" dedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilecek projeyi çok beğenen pişmaniye üreticileri ve dernek yönetimi, Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'e çok önemli bir hizmeti gerçekleştirecek olmasından dolayı memnuniyetlerini de dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay'ın da katıldığı görüşmede projenin tüm detayları hakkında pişmaniyecilere bilgi veren Başkan Büyükakın, "Pişmaniye esnafımız bu bölgede üretimi artıracak bir satışı gerçekleştireceğine inanıyorum" diye konuştu.


Projenin tüm detaylarını bir sunum şeklinde İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin ve beraberinde heyetine gösteren Başkan Büyükakın, esnafların mutluluğuna da ortak oldu. Sunumun ardından dernek yöneticileri ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükakın'a teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Mustafa Şahin, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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