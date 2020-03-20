İzmit'e yurt dışından gelen 36 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit'e yurt dışından gelen 36 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

İzmit'e yurt dışından gelen 36 kişi yurda yerleştirildi

6 saat önce

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 28'i Tunus, 8'i Macaristan'dan gelen 36 Türk vatandaşı İzmit'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

İzmit'e yurt dışından gelen 36 kişi yurda yerleştirildi, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 28'i Tunus, 8'i Macaristan'dan gelen 36 Türk vatandaşı İzmit'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında önceki gün Avrupa ülkelerinden gelen kişiler İstanbul ve İzmit'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara yerleştirildi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada Tunus ve Macaristan'da bulunan kişiler uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. 28'i Tunus, 8'i Macaristan'dan gelen 36 Türk vatandaşı 14 gün boyunca karantina alınmak üzere İzmit'e getirildi. 36 kişi İzmit'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Şerife Gelin Yurdu'na yerleştirildi.

Valilik yurtta kalanların sağlık takiplerinin uzman sağlık personelince takip edileceğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınmış olup vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir."

İzmit'te bulunan yurtlara önceki gün de 859 kişi yerleştirilmişti.


Macaristan, Tunus, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:50 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı         
19:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı         
19:12
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı         
18:51
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı         
16:43
103 suçtan aranan 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı         
15:32
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız         
14:25
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı         
09:44
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 06:57:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit'e yurt dışından gelen 36 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]