İzmit encümeni kaçak yapılara ceza yağdırdı - Son Dakika
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İzmit encümeni kaçak yapılara ceza yağdırdı

6 saat önce

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında kent geleninde gerçekleştirilen kaçak yapılara cezai işlemler uygulandı.

İzmit encümeni kaçak yapılara ceza yağdırdı, System.String[]

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında kent geleninde gerçekleştirilen kaçak yapılara cezai işlemler uygulandı.


İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait toplam 9 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, Turgut Mahallesi 3511 ada 35 numaralı parselde bulunan yapının ruhsat ve projelerine aykırı yapılan imalatları için yıkım kararı onaylanırken, Çukurbağ Mahallesi 420 ada 96 numaralı parselde bulunan yapıya ise projeye aykırı imalatlar nedeniyle bin 424 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi.


Encümen toplantısının devamında 28 Haziran Mahallesi 3603 ada 29 numaralı parselde bulunan binaların yıkım işlemi sırasında izinsiz hafriyat çalışması nedeniyle müteahhit firmaya 5 bin 698 TL cezai kesilmesi onaylandı. Gökçeören Mahallesi 187 ada 37 numaralı parselde bulunan kaçak inşaat nedeniyle hissedara ise 8 bin 776 TL ceza kesilirken Tüysüzler Mahallesi 176 ada 7 numaralı parselde yapılan izinsiz hafriyat çalışması nedeniyle de bin 424 TL cezai işlem uygulanması kararı encümende onaylandı. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:36 Kaynak: İHA
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