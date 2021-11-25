İzmit Eseler köyüne menfez yapılıyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Eseler köyünde 8 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte kutu menfez yapımı çalışmaları devam ediyor. Tabliye demirleri, kalıp ve beton çalışmalarına başlanan menfezin etrafında da taş duvar ve dolgu çalışmalarına başlandı.

TARLALARA ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK

Eseler köyünde tarım faaliyetinde bulunan vatandaşların tarlalarına ulaşmalarını kolaylaştıracak menfez yapımı ile yolun ayırdığı tarım arazilerine menfez üzerinden geçiş sağlanabilecek.