İzmit Evlilik Yıldönümünde İçmek İçin İçki Çaldı
1 saat önce
Evlilik yıldönümünde içmek için içki çaldıKocaeli'nin Derince ilçesinde bir büfeden 12 şişe rakı ve 5 şişe vodka çaldığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.
Evlilik yıldönümünde içmek için içki çaldı Kocaeli
'nin Derince
ilçesinde bir büfeden 12 şişe rakı ve 5 şişe vodka çaldığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.
Olay 30 Aralık
2018 gecesi saat 04.55'te meydana geldi. Derince Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki bir büfenin camını kırarak içeri giren şüpheli büfeden 12 şişe rakı, 5 şişe vodka ve 20 TL bozuk para çalarak kayıplara karıştı. Sabah
büfeyi açtığında hırsızlığı fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, yaptıkları incelemeler ve güvenlik kamerası kayıtlarından şahsın daha önce 17 kez iş yerinden hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan Ş.D.(44) olduğunu tespit etti.
Ş.D.'yi bulmak için çalışma başlatan ekipler, zanlının Derince Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki evine dün sabah saatlerinde operasyon düzenleyerek Ş.D.'yi gözaltına aldı. Emniyete getirilen Ş.D.'nin ifadesinde olayı gerçekleştirdiği gün evlilik yıldönümü olduğunu ve evlilik yıldönümü ile yılbaşı gecesinde içmek için içkileri çaldığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:06 Kaynak: DHA
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