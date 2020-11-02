İzmit halkı İzmirli kardeşleri için seferber oldu - Son Dakika

İzmit halkı İzmirli kardeşleri için seferber oldu

02.11.2020 09:51
İzmit halkı İzmirli kardeşleri için seferber oldu, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in İzmir'de yaşanan deprem sonrası yaptığı yardım çağrısı karşısında İzmit halkı İzmirli depremzedeler için adeta seferber oldu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in İzmir'de yaşanan deprem sonrası yaptığı yardım çağrısı karşısında İzmit halkı İzmirli depremzedeler için adeta seferber oldu.

İzmir'de meydana gelen 6,6 depreminin hemen ardından Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit Belediyesi hemen harekete geçti. Başkan Hürriyet arama kurtarma ve sosyal destek ekipleriyle birlikte deprem bölgesine giderken bölgedeki ihtiyaçlara İzmitlilere yardım çağrısında bulundu. Başkan Hürriyet'in bu yardım çağrısı ilk gününden İzmit halkı tarafından büyük destek gördü. Kısa sürede binlerce yardım malzemesi toplanarak İzmir'e gönderilmek üzere belediye ekipleri tarafından paketlendi. Yardım kampanyası pazartesi günü saat 18.00'a kadar devam edecek.

Başkan Hürriyet'in yardım çağrısında bölgedeki acil ihtiyaçlar olan battaniye, çadır, ısıtıcı, hijyenik ped ve bebek bezi gibi ürünlerin yanı sıra binlerce yardım malzemesi İzmit halkı tarafından İzmit Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Başkan Hürriyet'in "Çok iyi biliyorum ki İzmit halkının vicdanı ve yardımcıları İzmirli kardeşlerinin olacak" dedi.

Yardım kampanyasına destek olan İzmit halkı sadece yardım malzemeleri ile değil yazdıkları notlarla da depremden etkilenen İzmirlilere moralmen destek oldu. Yardım malzemeleri arasında "Kalbimiz sizinle, İzmit 41, geçmiş olsun kardeşim, 1999 Gölcük depremzedeleri" gibi moral ve destek veren sevgi dolu notlar yer aldı.

Öte yandan İzmit Belediyesi tarafından İzmir'de deprem bölgesine gönderdiği ikinci ekip, Bayraklı'nın yanı sıra depremden ciddi anlamda etkilenen Buca'da yardım stantlarını kurarak depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki belediyesi ekipleri, su, maske, dezenfektan, kolonya, ısıtıcı, battaniye, bebek bezi gibi en acil yardım maddelerini Bucalı vatandaşlara ilk elden dağıtmayı sürdürüyor. - KOCAELİ

İzmit halkı İzmirli kardeşleri için seferber oldu
İzmit halkı İzmirli kardeşleri için seferber oldu
İzmit halkı İzmirli kardeşleri için seferber oldu
İzmit halkı İzmirli kardeşleri için seferber oldu
İzmit halkı İzmirli kardeşleri için seferber oldu

Hürriyet, Deprem, İzmir, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit halkı İzmirli kardeşleri için seferber oldu - Son Dakika


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