İzmit İçin Gönül Seferberliği Yapalım

Programın açılış konuşmasını yapan MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, "İzmit bu akşam başka bir güzel. Diyoruz ki Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Bir yanda zillet varken diğer yanda halkın ta kendisi vardır. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Bu seçimlerde gelin hep beraber bir olalım. İzmit için gönül seferberliği yapalım. İz yürüdükçe zillet kaçacak. Onlar yıkacak biz yapacağız. Yemin ettik dönmeyeceğiz. Yemin ettik bekamızı kesinlikle ezdirmeyeceğiz. Fedakarlıksa seve seve yaparız. Bizlerin İzmit adayı Azize Sibel Gönül'dür, Büyükşehir adayımız ise Tahir Büyükakın'dır" şeklinde konuştu.

DAHA İYİ HİZMETLER YAPILACAK

Yalçınöz'ün ardından açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkan Adayı Nevzat Doğan, "Görevimizi yaparken asla milletimize yanlış yapmadık. Karşı ittifakın hizmet derdi yok. Aksine bütün kurguları yapmamak üzerine kurulu. Büyükşehirde Tahir Büyükakın Hocamız İzmit'te de Mimar Sibel Ablamız Allah'ın izni ile şimdiye kadar yapılan güzel işlere daha iyilerini ekleyerek devam edecekler. Hep birlikte yarınlara da yine alnımız AK, başımız dimdik, değerlerimiz ile yürümeye devam edeceğiz. Her zaman bir kardeşiniz olarak emrinizdeyim" diye konuştu.

BU RUHA SAHİP ÇIKMAK MİLLETE SAHİP ÇIKMAKTIR

"31 Mart'ta gerçekleşecek olan mahalli idari seçimlerimizin başta İzmit olmak üzere Kocaeli'mize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, "Şimdiye kadar İzmit için alın teri döken tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 15 Temmuz günü yüreğinde vatan ve millet sevdası olanların kurduğu ve bu sevdanın milli markası olan Cumhur ittifakı başka ittifaklara benzemez. Bu ittifak Her zaman millet için çalışan, milletiyle aynı saflarda durup aynı değerlere sahip olanların ittifakıdır. Cumhur ittifakı sağduyunun birlikteliğidir. Bize düşen tankların üzerinde kurulan bu ittifakı, bu ruhu korumak ve yüceltmektir. Bu ruha sahip çıkmak, millete sahip çıkmaktır" dedi.

BİZLER İZMİT'İ BİRLEŞTİRECEĞİZ

Açıklamalarına devam eden başkan adayı Gönül, "Bundan sonra üreteceğiz, çalışacağız. İzmit'i de Türkiye gibi dünyanın gıpta ile bakacağı bir ilçe haline getireceğiz. Makamlar gelip geçicidir var olacak olan bu vatan, bu topraklar ve ezanımızdır. Bizler bir karış toprağımıza bile göz diktirmeyiz. Mühim olan bu gök kubbe altında hoş bir seda bırakmak, bir derde derman olmak,bir yaraya merhem olmaktır. Bu dönemde gönüllere dokunan hizmetler yapacağız, gönül belediyeciliği yapacağız. Yollar, köprüler inşa ederken gönül köprülerini ihmal etmeyeceğiz. İzmit'in kalbinden bir fotoğraf verelim istiyorum. Her bir kardeşimiz birbirine sarılsın. Bunu kimse kolay kolay yapamaz. Bizler İzmit'i böyle birleştireceğiz. Sen kazan İzmit diyoruz, İzmit'i kazandırmak istiyoruz. Zannetmeyin ki seçimlere kadar çalışacağız, bizler son nefesimize kadar İzmit için çalışacağız" şeklinde konuştu.

1 NİSAN'DA HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Başkan adayı Gönül'ün ardından konuşmasını yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Bu ucu görünmeyen muhteşem topluluğa bakıyorum Allah hepinizden razı olsun. İşte cumhur ittifakının bereketi budur. Bu ittifakın ana ilkesi tek vatan, tek bayrak ve tek devlet anlayışı üzerine kurulmuştur. Karşı tarafa bakıyoruz o kadar karışık ki. Görünüşte iki parti gözüküyor ama arka taraftakileri söylemiyorlar. Karşı tarafın projelerinin içinde belediyecilik ile ilgili hiçbir şey yok. Ben İzmit halkının bu duruma fırsat vereceğine inanmıyorum. Bu nedenle İzmit'te adayımız Sayın Gönül, büyükşehirde Sayın Büyükakın'dır. 1 Nisan'da hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

GEREKEN DERSİ BU SEÇİMDE DE VERECEĞİZ

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajlarına vurgu yapan AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, "Bu ittifak olarak ikinci seçimimiz. İlk seçimde gereken dersi vermiştik. İnşallah bu seçimde de gereken dersi vereceğiz. Cumhur İttifakı hain darbe girişiminden sonra meydanlarda milletin kurduğu ittifaktır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyenlerin ittifakıdır. Bizlerin bir kızıl elması var. Daha büyük ve daha güçlü Türkiye yolunda verdiğiniz oylar ile emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

13-0 İLE LİDERİME GİTMEK İSTİYORUM

Sözlerine İstiklal Marşı'nın dizeleri ile başlayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, "Bakın burada davasını ve liderini satmayanlar var. Gelin bu sınavı her dava arkadaşımız versin. Gelin liderimizin namusumuz dediği cumhur ittifakına sahip çıkalım ve başaralım. Ben inanıyorum ki benim İzmit ve Büyükşehir başkan adaylarım bizleri AK Partililer'den ayırmayacaktır. Cumhur ittifakının adayları başardığında ülkücülere sahip çıkacaktır. Gelin bedeli ne olursa olsun başaralım. Bakın zillet ittifakına kiminle ne yaptıkları belli değil. Bizlerin kaybedecek bir on senesi daha yok. Belediyelere de giremeyiz, sokakta da gezdirmezler bizi.Ben 13-0 ile liderime gitmek istiyorum. Benim boynumu liderimin yanında büktürmeyin" dedi.

GERÇEK ÜLKÜCÜLER BURADA

Cumhur İttifakı'na gönül vererek alanda toplanan vatandaşlara teşekkür eden Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Buradaki arkadaşlarımızın bizlere gösterdiği bir şey var ki bizlere inanıyorlar. Sayın cumhurbaşkanımızın ve MHP liderinin vermiş olduğu karara inanıyorlar. Bizlerin yapması gereken sadece kararları yerine getirmek için daha çok çalışmaktır. Bu bir beka meselesidir. CHP seçmenlerine seslenmek istiyorum direksiyonda yanlış adamlar var. Bu insanlar kendilerini ülkücü olarak gösteriyorlar ama gerçek ülkücüler burada" ifadelerini kullandı.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

"Aydın Başkan'a biraz kızdım. Bana, "Seçim ofisi açılışı var" dedi, miting olduğunu söylemedi" diyerek kalabalığa dikkat çeken MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Cumhur İttifakı en yüksek oyu alacak. Bizler gece gündüz çalışıyoruz. Allah'ın izni ile hem büyükşehiri hem de 12 ilçeyi cumhur ittifakına kazandırarak liderimizin lafını yere düşürmeyeceğiz. 1 Nisan'da erkenden kalkarak büyükşehir de Tahir Hocamız ile kahve içelim. Oradan da yürüyerek İzmit belediyesine gidelim ve Sibel Hanım ile de çaylarımızı içelim" dedi.