İzmit'in Bağımsız Belediye Başkan Adayından Manda Yoğurdu Vaadi

İzmit
'te bağımsız belediye başkan adayı
olan Turan Bayrak(58), belediye başkanı seçilmesi halinde unutulmakta olan meşhur manda yoğurduyla ilgili büyük bir projesi olduğunu belirterek, İlk seçim vaadim Kandıra
yoğurdunu dünyaya tanıtmak olacak.Her yere ihraç edeceğiz manda yoğurdunu dedi.İzmit'te bağımsız belediye başkan adayı olan Turan Bayrak vaatlerini açıkladı. Kandıra'nın köylerinde yaşayanların bir zamanlar önemli geçim kaynaklarından biri olan manda yoğurdunun her geçen gün üretiminin azaldığını söyleyen Turan Bayrak, manda yoğurduğunu dünyaya tanıtacağını belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
'nden emekli olan, 2 çocuk babası Turan Bayrak, Belediye başkanı olmam durumunda Türkiye
'ye ve dünyaya Kandıra'nın meşhur manda yoğurdunu tanıtacağım. Gerekirse Amerika
'ya, Japonya
'ya, Rusya
, Ukrayna
, Gürcistan
, Moldova
, Romanya
gibi ülkelere ihraç edip Kandıra yoğurdunu tanıtmak istiyorum. İlk seçim vaadim Kandıra yoğurdunu dünyaya tanıtmak olacak.Her yere ihraç edeceğiz manda yoğurdunu. Bizim projelerimiz var bu konuyla ilgili. Veterinerlerimiz, gıda mühendislerimiz var onların sayısını çoğaltıp 5-10 bin hayvan kapasiteli Yassıbağ bölgesinde çok büyük bir manda çiftliği açmak istiyoruz. Orada derelerimiz var, manda hayvanı dereyi ve sulak alanları sever. Mandalar orada yatıp yuvarlanacak tesisimiz de onlara uygun olacak. Orada mevcutta ormanımız da var. 10 bölgede de keçi besleyeceğiz onların sütünden de faydalanacağız. Arz-talep meselesine bağlı olarak dünyaya ve Türkiye'nin her tarafına Kandıra yoğurdunun tanıtılmasında yardımcı olacağız. En büyük vaadim manda yoğurdunun dünyaya tanıtılması, gayemiz ve hedefimiz bu. dedi.
EMEKLİYE KONUT VAADİ
Emekliler için de konut projesi yapmayı düşündüğünü açıklayan Turan Bayrak, şöyle konuştu
10 bin konut projesi yapmayı düşünüyorum. Emekliye, esnafa, kira öder gibi ev sahibi olma şansı tanıyacağız. İzmit'in Kuruçeşme
, Mehmet Ali Paşa
, Yenişehir
, Yeşilova
, Çayırköy
mahallelerinde konut alanlarımız var, oralarda bu konut projesini yapacağız. Bu arada İzmit Belediyespor'un profesyonel liglerde futbol takımı yok, onun da projesini yapacağız. Eski Kocaelispor
döneminden hocalarımız var, onlarla beraber istişare yaparak bütün branşlarda da olmaya çalışacağız. Önceden bir bisiklet takımımız vardı, biz de voleybolda, basketbolda bütün branşlarda mücadele edeceğiz. Ben kendim de güreşçiyim, ata sporumuz yağlı güreş ve serbest güreş yapıyorum. Başkan olma yolunda iddialıyım, 1 Nisan
'da Nevzat Doğan
başkandan İzmit Belediyesi
'ni alıyorum. İddialıyım başka rakip tanımıyorum kendime. Ben de eski belediyeciyim 11 sene önce emekli oldum. Ekibimizle başkanlık için mücadele ediyoruz. Devamlı hareket halindeyiz. Ev toplantıları, kahve toplantıları yapıyoruz. Spor kulüplerini, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek istişare halindeyiz. İnşallah başkan olacağım.