Son Dakika Haberleri: İzmit'in Çocuklar Bu Sokakta Oynuyor

İzmit'in Çocuklar Bu Sokakta Oynuyor

52 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi'nde yapılan oyun sokağı çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

İzmit'in Çocuklar Bu Sokakta Oynuyor, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi'nde yapılan oyun sokağı çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Çocuklara sosyal aktivitelerin yanında ve geleneksel çocuk oyunlarının da öğretildiği sokağa, ilçe sınırları içerisindeki okullarda büyük ilgi gösteriyor. Kocaeli'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan oyun sokağı, trafiğe kapalı alanda çocukların eğlenmesi ve hareket etmesi anlamda büyük fayda sağlıyor. Sokak, mini futbol, mini basketbol, satranç, sek sek ve köşe kapmaca gibi çocuk oyunlarına ev sahipliği yapıyor.

Yenişehir Mahallesinde ki Çocuk Hakları Okulu yanında faaliyet sürdüren bu sokağa kreşler, okullar ve bilgi evleri yoğun ilgi gösterirken; şehrin farklı noktalarından gelen ziyaretçiler dışında Yenişehir'de yaşayan çocuklarda sokaktan yararlanıyor. Unutulmaya yüz tutmuş eski oyunların öğretildiği bu sokağın son misafirleri Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu, Akmeşe İlkokulu, 30 Ağustos İlkokulu öğrencileri oldu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Yenişehir, Kocaeli, Güncel
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