İZMİT şehir merkezinde sokaklara kadın eli değdi. Kadın temizlik işçileri sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezini temizledi. Vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldığını söyleyen temizlik görevlisi Banu Yoldaş, "Gün doğar doğmaz sokağa girdiğimde beni görenler 'Çöpçüler kraliçesi geldi' diyorlar. Kadın elinin değmesinden memnunlar" dedi.

İzmit Belediyesi'nde 2 hafta önce 10 kadın temizlik görevlisi işe başladı. Koronavirüs nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar boş kalırken, kadın temizlik görevlileri ise kent merkezinde temizlik yaptı. Kadın temizlik görevlileri sayesinde İzmit'in cadde ve sokaklarına kadın eli değdi.