Son Dakika Haberleri: İzmit'in çorba çeşmesi ilgi görmeye devam ediyor
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İzmit'in çorba çeşmesi ilgi görmeye devam ediyor

1 saat önce

İzmit Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine çorba çeşmesi hizmetine devam ediyor.

İzmit'in çorba çeşmesi ilgi görmeye devam ediyor, System.String[]
İzmit Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine çorba çeşmesi hizmetine devam ediyor.

İzmit Belediyesi tarafından verilen çorba çeşmesi hizmeti vatandaşlardan gelen yoğun talep sebebiyle devam ettiriliyor. Hafta için her gün yaklaşık bin 500 kişiye hizmet veren çorba çeşmeleri, vatandaşlara sıcak ve lezzetli çorba imkanı sunuyor. Çorba çeşmesinde Sabri Yalım Parkı, Doğu Kışla Parkı, Bekirpaşa, Şirinevler, Alikahya, Kuruçeşme ve Kocaeli Üniversitesinde iki noktada olmak üzere toplamda 7 noktada saat 06.45-9.00 arasında mercimek ve ezogelin çorbası ücretsiz olarak dağıtılıyor. - KOCAELİ
İzmit Belediyesi, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
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