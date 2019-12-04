Son Dakika Haberleri: İzmit'in dört bir yanına "O kupa İzmit'e gelecek" pankartları asıldı
Son Dakika Yaşam İzmit'in dört bir yanına 'O kupa İzmit'e gelecek' pankartları asıldı - Son Dakika

İzmit'in dört bir yanına "O kupa İzmit'e gelecek" pankartları asıldı

6 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanına "O kupa İzmit'e gelecek" yazılı bayraklar asıldı.

İzmit'in dört bir yanına

İzmit Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanına "O kupa İzmit'e gelecek" yazılı bayraklar asıldı.


Şampiyonluk yarışındaki önemli rakiplerinden biri olan Erokspor'u 2-0'lık skor ile mağlup ederek ciddi bir avantaj sağlayan Kocaelispor'a İzmit Belediyesi'nden anlamlı destek geldi.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şampiyonluk için önemli bir avantaj elde eden Kocaelispor'a destek vermek amacıyla şehrin dört bir yanına "O kupa İzmit'e gelecek" yazan Kocaelispor bayrakları astırdı. İzmit'in dört bir yanında bu bayrakları gören Kocaelisporlular yüzlerindeki mutluluğu gizleyemiyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Geçtiğimiz yıllarda play-off finali ve yarı finalinde bir üst lige çıkma şansımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamıştık. Bu yıl işi plaff-off'a bırakmadan çıkacağımıza inancımız sonsuz. Şu an takımımız bu havayı yakaladı. İnşallah belediye başkanlığımın ilk yılında Kocaelispor'un şampiyonluğunu görmek nasip olur. Ben buna canı gönülden inanıyorum. O kupa İzmit'e gelecek" dedi. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Kocaelispor, İzmit, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
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