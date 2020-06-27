İzmit'in düşman işgalinden kurtuluş günü - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, yaklaşık bir asır önce İzmit'ten yanan bağımsızlık ve özgürlük ateşinin Anadolu'daki kurtuluş mücadelesine feyiz verdiğini, Kurtuluş Savaşı'nın kilometre taşlarından biri olduğunu bildirdi.

Mesajında, "Türk milleti, ne büyük acılar çekerse çeksin, ne kadar büyük kayıplar verirse versin, esir edilemeyeceğini, bağımsızlık ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini İzmit'ten tüm dünyaya haykırmıştır." ifadelerine yer veren Büyükakın, şunları kaydetti:

"14 Kasım 1918'de İngiliz, Fransız ve İtalyan savaş gemileri İzmit Körfezi'ne girdi. Bir Fransız gemisinden inen iki sandal dolusu asker, karaya çıktı ve şehirdeki iki binayı zorla işgal etti. İşte o andan itibaren İzmit'in düşman kuvvetleri tarafından işgali başladı. İzmit sokaklarında İngiliz ve Fransız askerleri görünür oldu. 3 yıl sonra Fransızlar ve İngilizler gitti, İzmit sokaklarında Yunan askerlerinin botları yankılandı. İşgal yıllarında Ermeni ve Rum çeteleriyle Yunan askerleri birlikte katliamlar yaptı.

Bir yandan Milli Mücadele devam ediyor, bir yandan Kuvayı Milliye birlikleri ve yerel direnişçiler, şehri kurtarmak için savaşıyordu. Bu gelişmeler yaşanırken Yunan gemilerinin topları körfez kıyılarını dövüyordu. İzmit halkı yiyecek ekmek bulamaz hale gelmişti. 20 Haziran'ı 21 Haziran'a bağlayan gece milli birliklerin başlattığı taarruz sonuç vermeye başladı. Düşman, tüm gücüne ve takviye birliklerine rağmen, yerel güçlerle de birleşen milli kuvvetler karşısında tutunamadı ve tarihler 28 Haziran 1921'i gösterdiğinde, işgalci Yunan askerleri İzmit'ten bir daha geri dönmemek üzere çekip gitti.

Nihayet insanlık dışı Yunan zulmü bitmiş, Türk'ün gücü, kudreti ve adaleti, yine yedi düveli dize getirmişti. Aynı tarihlerde Anadolu'da kurtuluş mücadelesi veren Gazi Mustafa Kemal, İzmit'in kurtuluşunu müjdeliyordu. Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinden gönderilen ve İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayan telgraflar, Ankara'daki mecliste alkışlar eşliğinde okunuyordu. Ertesi yıldan itibaren İzmit halkı Yunan işgali sırasında şehit olan eşleri, dostları, akrabaları için mevlitler okutmaya ve şehrin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamaya başladı. İşte 99 yıldır İzmit'imizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamaya devam ediyoruz."

Tarihte müstesna bir yeri olan Kocaeli'nin 1. Dünya Savaşı sonrasındaki işgal yıllarında çok büyük acılara, katliamlara ve vahşetlere tanık olduğuna işaret eden Büyükakın, "Düşman işgalinden kurtulmak uğruna halkımız, kadını, erkeğiyle genç-yaşlı demeden, insanlık tarihinde eşine az rastlanan zulme ve vahşete karşı birlik olmayı başarmış, kanlarını, canlarını feda ederek amansız bir mücadele vermiştir. Onurunu, şerefini, vatan sevgisini, birlik olma ruhunu tüm dünyaya gösteren insanımızın bu direnişi, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de örnek teşkil etmiştir." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Mili Mücadele kahramanlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitleri rahmet, gazileri ve vatan savunmasında ön saflarda yer alan ecdadı minnetle yat ettiğini belirterek, 28 Haziran İzmit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığını aktardı.