İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşu - Son Dakika

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşu

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Cinbir, mesajında, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kaymakam Cinbir, anadoluyu ele geçirip, Türk milletini esaret altına almak isteyen düşmana karşı aziz milletin sarsılmaz azmi, büyük fedakarlık ve kahramanlığı ile tarihe altın harflerle yazılan zaferle sonuçlanan Kurtuluş Mücadelesi yıllarında işgal edilen İzmit'in, Kara Fatma, İpsiz Recep, Ahmet Fuat, Yahya Kaptan ve daha nice isimsiz kahramanlarla verilen kurtuluş mücadelesi sonucu, 28 Haziran 1921'de düşman işgalinden kurtarıldığını anımsattı.

Bugün, aziz ecdadımızın her bir karışını asil kanlarıyla sulayarak vatan yaptığı bu topraklarda yaşıyor olmanın gururunu ve ayrıcalığını yaşadıklarını ifade eden Cindir, şunları kaydetti:

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet anlayışıyla bütünleşen bir millet olarak, her türlü saldırıyı bertaraf etmede en büyük güç kaynağımız olan birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle daha da güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek için çalışıyor, aydınlık yarınlara doğru yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Herkes bilmelidir ki, bu milletin istiklal ve istikbaline, vatanına kasteden bütün düşman ve şer odakları dün olduğu gibi bugün de yarın da hezimete uğramaya mahkumdur."

Şevket Cinbir, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:35 Kaynak: AA

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