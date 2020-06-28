İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşu - Son Dakika

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşu

Kocaeli Valisi Vali Seddar Yavuz, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte düzenlenen programa katıldı.

Kocaeli Valisi Vali Seddar Yavuz, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte düzenlenen programa katıldı.

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Vali Yavuz, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Bağçeşme Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Yavuz'a, Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Müftüsü Sinan Cihan, gaziler ve şehit yakınları eşlik etti.

Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından Vali Seddar Yavuz, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa katılan gazi, şehit aileleri ve yakınlarıyla yakından ilgilenen Yavuz, onlarla bir süre sohbet etti.

Yaşar Çakmak, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:49 Kaynak: AA

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