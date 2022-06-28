İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü - Son Dakika
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İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

28.06.2022 13:35
İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kültür Tepesi tören alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Atatürk anıtına çelenk sundu.

Tören, Hürriyet'in konuşması ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ndeki törende dua okuyan katılımcılar, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

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Kaynak: AA

Hürriyet, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü - Son Dakika

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