İzmit'in emeklilerine doğum günü kutlaması - Son Dakika
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İzmit'in emeklilerine doğum günü kutlaması

6 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Emekli Evi'nde Aralık ayında doğan üyelerin doğum günü kutlandı.

İzmit'in emeklilerine doğum günü kutlaması, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Emekli Evi'nde Aralık ayında doğan üyelerin doğum günü kutlandı.


İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Yeni Mahalle Emekli Evi'nde Aralık ayında doğan üyelerin doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Meclis Üyesi Tuncay Aşkın ve Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır'ın katılım sağladığı doğum gününe emekliler yoğun ilgi gösterildi. Üyelerin doğum günlerini kutlayan Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, "Özel günler birlikte güzel anılar biriktirmemizi sağlar. Bu özel günlerinde vatandaşımızın yanında olmaktan ve bu anı onlarla paylaşmaktan mutluluk duyduk" dedi.


Vatandaşlar da Emekli Evi'nde sunulan hizmetten memnuniyetlerini dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler. - KOCAELİ

İzmit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
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