İzmit'in Gençlik Korosundan Yılın İlk Konseri
1 saat önce
İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, verdiği yılın ilk konserinde sevilen türkülerle yoğun ilgi gördü.
İzmit Belediyesi
Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, verdiği yılın ilk konserinde sevilen türkülerle yoğun ilgi gördü.
İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu yılın ilk konserini verdi. Şef
Kenan Serhat İnce yönetimindeki 50 kişiden oluşan koronun Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Süleyman Demirel
Kültür Merkezi'ndeki konseri, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 saat süren konserde Türk halk Müziği'nin eşsiz eserleri, Kocaeliler için seslendirdi. Ücretsiz olarak verilen konseri İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç da takip etti. Seslendirilen türkülere eşlik eden Oruç, konser sonunda koronun şefi Serhat İnce'ye çiçek vererek teşekkür etti. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:46 Kaynak: İHA
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