İzmit'in kızları, Kırklareli'de avantaj yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit'in kızları, Kırklareli'de avantaj yakaladı - Son Dakika

İzmit'in kızları, Kırklareli'de avantaj yakaladı

7 saat önce

İzmit Belediyesipor U-18 Kadın Basketbol takımı, 1. Bölge Şampiyonası'nda aldığı iki galibiyet ile avantaj yakaladı.

İzmit'in kızları, Kırklareli'de avantaj yakaladı, System.String[]

İzmit Belediyesipor U-18 Kadın Basketbol takımı, 1. Bölge Şampiyonası'nda aldığı iki galibiyet ile avantaj yakaladı.


Kırklareli'de yapılan U-18 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası'nda mücadele eden İzmit Belediyespor U-18 Basketbol Takımı, oynadığı 2 maçı da kazanarak üst tura katılabilmek için büyük avantaj sağladı. Şampiyonanın ilk gününde Bursa temsilcisi Fastline Gençlik ile karşılaşan İzmitli Kızlar, karşılaşmayı 70-49 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi. Gruptaki 2. maçında ise İstanbul temsilcisi Dinamo Spor ile karşılaşan İzmit Belediyespor, karşılaşmayı 62-41 gibi net bir skorla kazandı.


Bir üst tura çıkmak için büyük avantaj yakalayan İzmit Belediyespor, gruptaki son maçını Yalova Zirve Gençlik ile oynayacak. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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