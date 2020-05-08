İzmit'in köyleri şampiyonluk havasına girdi - Son Dakika

İzmit'in köyleri şampiyonluk havasına girdi
6 saat önce
İzmit Belediyesi kırsal kesimlerde bulunan mahallelerin isimlerine özel Kocaelispor bayraklarını köy meydanlarına asmasıyla şampiyonluk havası yaşanmaya başladı.
İzmit Belediyesi kırsal kesimlerde bulunan mahallelerin isimlerine özel Kocaelispor bayraklarını köy meydanlarına asmasıyla şampiyonluk havası yaşanmaya başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin 12-13-14 Haziran'da kaldığı yerden devam edeceğinin açıklanmasıyla birlikte 3. Lig 2. Grup'ta en yakın rakibi karşısında 14 puan farkla lider konumda bulunan Kocaelispor'un şampiyonluk heyecanı İzmit'te yaşanmaya devam ediyor. Kocaelispor taraftarı olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit'in kırsal kesiminde bulunan mahallelerinin isimlerine özel,"O kupaya Akmeşe'ye gelecek", "O Kupa Kulfallı'ya gelecek" gibi Kocaelispor bayraklarını meydanlara astı. Asılan bayraklarla köylerde şampiyonluk havası oluşturuldu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:54 Kaynak: İHA
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