İzmit'in köylerinde sokak hayvanları aşılanıyor - Son Dakika

İzmit'e bağlı 50 köyde, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kuduz aşısı uygulaması başlatan İzmit Belediyesi, ilk uygulamayı Durhasan Köyü'nde gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi, kırsaldaki sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kuduz aşısı çalışması başlattı. Çalışma kapsamında Durhasan Köyü'nde tespit edilen sokak hayvanlarına Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün mobil muayene aracında aşılama yapıldı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan aşı uygulamasından, köpeğine kuduz aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar da faydalandı. Veteriner İşleri Müdürlüğü, kuduz aşısı çalışmalarının her hafta farklı bir köyde devam edeceğini söyledi. - KOCAELİ