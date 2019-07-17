Son Dakika Haberleri: İzmit'in Köylerinde tırpan çalışmaları yapılıyor
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İzmit'in Köylerinde tırpan çalışmaları yapılıyor

1 saat önce

İzmit Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri köylerde tırpan çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit'in Köylerinde tırpan çalışmaları yapılıyor, System.String[]
İzmit Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri köylerde tırpan çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri köylerde yabani otları temizlemek adına gerçekleştirilen tırpan çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatı üzerine sadece şehir merkezinde değil köylerde de uzayan otların kesim çalışmasını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ise ekipler tarafından İzmit sınırları içerisinde bulunan birçok köyün tırpan çalışmaları yapıldı. Tırpan çalışmaları kapsamında Şahinler, Fetiye, Arpalık, Gülbahçe Kadriye, Tongurlu, Sarışeyh, Güvercinlik, Süverler, Kısalar, Hakkaniye, Orhaniye, Sultaniye, Balören, Çulcular, Kaynarca, Karga, Tekke, Mandıra, Durasan, Emirhan, Dağ Köy, Tepeköy ve Bayraktar köylerinde tırpan çalışması tamamlandı. Yetkililer, diğer köylerdeki parklarda tırpan çalışmasının belirlenen program çerçevesinde devam ettiğini söyledi. Tırpan çalışması nedeniyle köylüler Başkan Hürriyet ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. - KOCAELİ
Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Hürriyet, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
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