Son Dakika Haberleri: İzmit'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

İzmit'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü

1 saat önce

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İzmit'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü, System.String[]
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aksoy, mesajında, Anadolu'nun cennet köşelerinden biri olan İzmit'in, düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü birlikte kutlamanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.
Vatan topraklarının, 98 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin vatanseverliği ve bağımsız yaşama iradesiyle yazdığı kurtuluş destanıyla kazanıldığını ifade eden Aksoy, her karışının şehitlerin asil kanlarıyla sulandığını dile getirdi.
Aksoy, şunları kaydetti:
"Kurtuluş savaşı'nda tarihin en zor dönemlerinden birini yaşayan aziz milletimiz, örnek bir özgürlük destanına imza atarak, ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımızı dalgalanmıştır. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce milletimizin şanslı bir geçmişi, muhteşem bir tarihi vardır. Kurtuluş günlerimiz de, işte bir tarihin ürünü olmanın yanında, vatanın bölünmezliğinin dünyaya ispatıdır. Milli mücadele yıllarında ve sonrasında büyük mücadeleler vermiş olan şehrimiz tarihin her döneminde coğrafi ve stratejik konumuyla önemli bir kent olmuş ve cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından itibaren de genç, eğitimli ve üretken nüfusuyla Türkiye'nin sanayisine, büyümesine ve gelişmesine öncülük etmiş, çok değerli katkılar sağlamıştır. Medeniyetimizin aynası olan İzmit, bize tarihimizin bir emanetidir. Bizlere düşen görev ise bu toprakları canları pahasına vatan yapan ecdadımızın kutsal emaneti olan ülkemizi ve şehrimizi şükran dolu bir şuurla koruyarak, daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara taşımaktır."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:54 Kaynak: AA
Hüseyin Aksoy, Kocaeli, İzmit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, kendini çiftlik hayatına adadı Son dakika! Japonya'da konuşan Erdoğan, Türkiye'de kadın üniversitesinin kurulması için talimat verdi Kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:39:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]